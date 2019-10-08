〈房產〉全台都會區房市交易偏愛住宅大樓 僅台南以透天厝為主

今年不動產市場買氣增溫，全年交易量將上攻 29.5 萬棟，依據內政部實價登錄資料統計，今年前 8 月六都不動產交易類型佔比，僅台南市以透天居多，其他五都熱銷類型都是住宅大樓，新北市近一半交易為購買住宅大樓，甚至房價最高的台北市在，住宅大樓的交易量都大於公寓。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，近年住宅大樓供給量大，住宅中以大樓貸款條件較佳，此外，住宅大樓設有電梯，多數大樓型社區有管理員及社區清潔維護，故購買住宅大樓的比例偏高。

統計全台六大都會區不動產交易類型，僅台南市在土地交易的比例高，在其他類型佔比 32.2%，而透天佔比 31.4% 居次，至於其他五都都以住宅大樓交易量佔最多，台北市住宅大樓佔比 28.5%、新北市 49.9%、桃園市 42.5%、台中 35%、高雄市 45.8%。

郎美囡指出，近幾年在重劃區、新市鎮的推案都以大樓為主，尤其賣壓較大的區域為求順銷，新大樓的價格與中古屋相差無幾，促使買方購買住宅大樓，且多數民眾考量年邁後爬梯不易，另一方面大樓社區多有管理及垃圾清潔，故基於生活便利性及安全性購買大樓，至於台南市民多數習慣住透天，故住宅類以透天為交易大宗。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨表示，台北市平均房價居冠全台，不少購屋人會選擇實際坪數大、單價相對低的公寓，尤其在老屋重建推行下，購置老公寓有了另一層意義，不過在普遍自住、自用的考量下，台北市購屋者逐漸改以大樓為主。