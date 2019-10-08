遠雄揮軍高雄推水岸住宅     1字頭房價果然熱銷6成

高雄市內人口北移顯著，使北區成為市內移民熱門地區，房市動能強勁。而位在北高雄核心的楠梓區，更吸引眾多建商進軍插旗，主攻首購市場。看好楠梓環境、就業、學區、生活機能的蓬勃發展，遠雄建設於楠梓益群橋旁推出「遠雄明水漾」，訴求離塵不離城的水岸生活，近商圈、5 分鐘步行可達翠屏國中小學，訴求首購也能輕鬆成家，公開即熱銷 6 成。

近年北高雄產業升級，如橋頭科學園區計畫、楠梓加工出口區鑽石計畫，皆引入上億元投資額，帶進上萬就業機會，使得北高地區升值，房市升溫回到穩定成長水準。

遠雄分析，目前房市以自住需求為主流，短線投資客已少見，多以剛性需求自住家庭為核心置產主力。另外因政策利多，９月高雄市政府都發局與高雄銀行攜手合作，提供戶籍地為高雄的高雄人，可享有「首購高雄宅」最長 40 年的房屋貸款期限，最高可貸 80％，為全國首創房貸最高年限，且利率只有 1.6％，大幅減少首購的付款壓力，因而掀起一波首購購屋潮。

「遠雄明水漾」建築外觀 3D 示意圖。

「遠雄明水漾」是遠雄首次進入高雄楠梓推案，「1 字頭水岸宅」成為最親民的建案訴求，建築 15 樓高、1 樓大廳面寬 34 米、挑高 7 米，採低建蔽、高綠覆、以法式元素呈現生活藝術，有著花園、戶外親子空間、庭園區、健身房等設施。室內空間規劃 2 至 4 房格局，室外規劃高雄厝陽台收攬水岸美景，強調讓生活更接近大自然。

全案採大面寬客餐廳的平面規劃，3 房皆為邊間，採光佳，面河低樓層可看河濱綠帶、高樓層更可眺望益群橋水岸。遠雄房地產總經理張麗蓉表示，台灣今年房市，低單低總市場將成主流，買氣受經濟影響較小，遠雄看好南台灣房市升溫，因而加強南台灣推案力度，希望對位自住型客層，推出符合其需求之產品，讓一般民眾都能輕鬆成家。

「遠雄明水漾」更是楠梓全區唯一領先業界三大保固，包含建築結構體保固年限２５年、防水保固５年、地壁磚保固５年。 目前房市自住需求為主流，客戶成交區域以楠梓、左營佔 8 成居多，多以軍公教、電子業為主。在購屋用途以自住居多。