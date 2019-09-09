〈房產〉六都各行政區交易哪裡最夯？ 北市衛星城桃園、中壢及淡水居前三

依最新公布的全台六都建物買賣移轉資料統計資料顯示，今年 1-8 月累計移轉量，移轉量超過 4000 棟的行政區包括桃園、中壢、淡水及台中市北屯區，其中前三大都屬北市衛星生活圈。

今年至 8 月最新公布的房屋買賣移轉累計數字顯示，台北市買賣移轉最高前三名分別是內湖區 2638 棟、中山區 2569 棟、大安區 1745 棟；新北市為淡水區 4871 棟、板橋區 3986 棟、新莊區 3631 棟；桃園市為桃園區 6318 棟、中壢區 4924 棟、楊梅區 2886 棟。台中市為北屯區 4050 棟、西屯區 3,969 棟、北區 2,532 棟。其中，前 8 月移轉量超過 4000 棟的行政區包括桃園、中壢、淡水及台中市的北屯區。

中信房屋副理張漢超指出，中壢其實比升格為直轄市前的桃園更熱鬧（當時縣轄市的「桃園市」即目前的「桃園區」），後來在地方政府的策略規劃下，重塑兩地的市容與商圈，現今的桃園區已是商業發展欣欣向榮的行政區，也分流了部分中壢擁擠的人潮。

今年 8 月以來桃園區的遷入人口已達 1 萬 4569 人，為桃園市之首，而居次的中壢區也有 1 萬 3350 人，在人口帶動房市需求的前提下，民眾於桃園市區置產時，便會考量商圈、區位、房價等因素，桃園區及中壢區因而脫穎而出，未來當桃園捷運路網完善之後，也可望再次推升桃園市整體房市的交易氛圍。

至於向來是房市多空論戰的新北市淡水區，在經歷房市盤底後，現階段已能維持穩定的交易量。張漢超表示，淡水區是個以商業為發展脈絡的行政區，一直以來，房地產交易主力區域多沿中山路、文化路、中山北路、淡江大學周邊來發展，不過近年的交易區域已向外延展。

隨著淡海地區家樂福進駐、輕軌通車後，人氣便為淡水外圍注入了不少的交易活力，淡海地區房市賣壓沉重的陰霾也稍稍緩解。今年以來淡水房市買賣移轉量居高，應與消費者接受區域內生活機能改善、退出高房價的雙北市中心、選擇房價 CP 值相對較佳的因素有關。不過雙北近郊仍有其他如五股、泰山等區域能與淡海地區匹敵，因此後續實際入住率能否隨交易量的增加而提升仍值得觀察。