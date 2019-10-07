美股早盤 - 道瓊早盤開低百點後走高 市場關注鮑爾談話、美中副部長級協商

週一 (7 日) 美股早盤開低百點後走高，市場觀望聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 談話，關注是否在美國公布一系列疲軟的經濟數據之後，進一步釋出十月底降息之可能，同時市場亦關注週一 (7 日) 開始的美中副部長級貿易協商與川普「電話門」進展。

此前《彭博社》知情人士消息表示，中方在本次的美中貿易協商上已越來越不願意達成「全面協議」，因中方想藉由川普 (Donald Trump) 深陷「電話門」彈劾調查中得利。

美國戰略暨國際研究中心的中國精英政治專家 Jude Blanchette 表示，中國可能想利用川普正遭彈劾調查時，取得談判優勢，因中方可能猜測，川普正急需勝利，故因此願意在實質問題上做出更多讓步。

而目前在川普的彈劾調查中，最新已出現了第二名的吹哨者舉報川普，該名吹哨者指控，川普使用白宮權力，來推動烏克蘭調查民主黨競爭對手拜登 (Joe Biden) 和拜登的兒子 (Hunter Biden)，但是白宮官員卻配合隱瞞這些行為的證據，目前第二名吹哨者已與美國情報部門官員會談過，並且聲稱手上擁有這次川普「電話門」的關鍵第一手資料。

另外，上週美國公布了一系列 9 月疲軟的經濟數據，包括 ISM 製造業 PMI 創下十年新低、非製造業 PMI 創三年新低、非農就業低於預期僅 13.6 萬人等，故市場正關注週一 (7 日) Fed 主席鮑爾發表談話，觀察鮑爾是否進一步釋出十月降息之可能。

目前據最新 CME 聯邦基金利率期貨價格暗示，目前市場預期 Fed 於十月再次降息一碼之機率是高達了 74.3%。

截至台北時間週一 (7 日) 晚間 22 時許：

道瓊指數下跌 85.8 點或 0.32%，暫報 26487.92 點

那斯達克下跌 7.53 點或 0.09%，暫報 7975.15 點

標普 500 指數下跌 6.41 點或 0.22%，暫報 2945.60 點

費半上漲 2.55 點或 0.16%，暫報 1576.95 點

台積電 ADR 上漲 0.40% 至每股 47.83 美元

十年期美債殖利率上漲 1.89% 至殖利率 1.543%

紐約輕原油上漲 1.74% 至每桶 53.73 美元

布蘭特原油上漲 1.64% 至每桶 59.33 美元

黃金下跌 0.39% 至每盎司 1507.05 美元

美元指數下跌 0.01% 至 98.483 點

美股道瓊指數 15 分鐘走勢圖 圖片：investing.com

焦點個股：

1. 蘋果：

在上週五蘋果 (AAPL-US) 大漲 2.8% 之後，蘋果市值再度站上了一兆美元關卡，同時目前蘋果距離歷史高點每股 227.63 美元僅差一步之遙，早盤蘋果暫報上漲 0.0% 至每股 227.15 美元。

摩根大通 (JPMorgan Chase) 分析師預計，第三季蘋果 iPhone 出貨量將比預期高出 100 萬部，第四季出貨量則將比預期更高出 300 萬部，宣布上修蘋果 iPhone 出貨量之預估。

2.Nvidia：

Nvidia (NVDA-US) 將於明年推出 Ampere 架構全新顯示卡，估計使用 7 奈米製程，將比目前的圖靈架構更具運算效率。

加拿大皇家銀行 (RBC) 對此預期，Nvidia 毛利率將可望進一步擴張，故宣布上調了 Nvidia 目標價自每股 190 至 217 美元，週一 (7 日) 早盤 Nvidia 大漲逾 3% 暫報每股 187 美元。

3. 通用電氣：

由於負債高達 1058 億美元，通用電氣 (GE-US) 宣布凍結約 20000 名員工的美國退休金計劃，預計將削減約 50 億至 80 億美元的退休金赤字，週一 (7 日) 早盤通用電氣上漲 1.75% 暫報每股 8.72 美元。

今日關鍵經濟數據：

德國 8 月工廠訂單年增率報 -6.7%，差於市場預期的 -4.6%。

德國 8 月工廠訂單月增率報 -0.6%，差於市場預期的 -0.3%。

歐元區 10 月 Sentix 投資者信心指數報 -16.8，差於市場預期的 -12.5。

德國工廠訂單月增率表現 圖片：tradingeconomics

華爾街分析：

倫敦資本集團 (LCG) 研究主管 Jasper Lawler 表示，在川普的電話門醜聞中出現了第二位吹哨者，這可能對國際貿易局勢的發展產生影響，因中國可能猜測川普會想盡快達成貿易協商，轉移目前的政治困境。

丹斯克銀行 (Danske Bank) 則認為，美中雙方都已展現達成協議的意願，預期本週美中雙方有 60% 的機率，達成小規模的臨時性協議。

另外在英國脫歐方面，丹斯克銀行表示，脫歐大戲還不到尾聲，英國達成協議脫歐或無協議脫歐的可能性低，本月最有可能的是再度延期，並迎來提前大選，而提前大選的結果將更有助於脫歐落幕。