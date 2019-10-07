小摩：美股這波修正已完成約一半

摩根大通 (JPMorgan Chase＆Co.) 在一份最新研報中認為，一系列指標顯示，美股市場修正大約已經完成一半，這次市場的回調幅度，預計不會像去年 12 月那麼嚴重。

摩根大通跨資產基本策略主管 John Normand 在最新發布的報告中說，當市場昂貴而且人們過度持股時，當時市場的深度不佳，往往修正的幅度會是最大的，即使無法預測隨機衝擊的時機，這些指標也會給人一種脆弱的感覺。

但 Normand 認為，10 月以來的修正，指標帶來的脆弱感僅達到中等，並未偏高。

S&P500 指數日線走勢圖 圖片：Bloomberg

上週在連串數據偏弱之下，週二及週三美股均出現大跌，上週五在就業報告有所好轉之下，標普 500 指數攀高。但亞洲週一開市後，美股期貨再次下挫。

Normand 指出，經濟衰退是可以避免的，但經常性的回跌卻是躲不掉的。他說，這要歸因於總統川普的衝動，以及他使用關稅、出口禁令及資本流動限制等，未經檢驗的政策工具時，所錯估的範圍。

摩根大通強調，儘管自 2018 年初開始市場暴跌以來，標普 500 指數幾乎沒有跌破掉 20% 的熊市定義界限，但此後卻累積了慘痛的損失。在那段期間，指數的總回報率比現金的總回報率，僅高了出不到 2 個百分點。

摩根大通的分析認為，在接下來虧損就在眼前時，持股宜由中立轉為防禦。

Normand 表示，就估值而言，多資產投資組合顯示，相對於過度持有，目前數據所暗示的「超持」程度，還算溫和，市場深度—或價格只一小群人推動的程度，在美股還低於平均水準，也就是說，在這種非屬極端的情況下，投資人不需過於擔憂。

Normand 指出，所有指標所傳達的訊息是，目前的這波修正大概完成了一半，因此程度上仍會比去年要淺得多。

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