貨運蕭條！全球航空貨運價降至4年新低

據《商業雜誌 (The Journal of Commerce)》報導，隨著全球貿易量持續下降，全球航空貨運之運價已降至 4 年來最低，此外，航空貨運諮詢機構 WorldACD 數據近日顯示，今年 8 月的貨運量年減 7.1%，亞洲地區更是重災區之一。

Freight Investor Service 分析師 Peter Stallion 指出，8-9 月亞洲貨運的運價，通常能很好地表明對第 4 季的預期，而價格來到 2015 年以來的低點，可能意味著全球經濟會在今年內放緩。

(圖表取自 Zero Hedge)

WorldACD 數據中，不僅 8 月出現較大的減幅，累計今年 1-8 月，全球航空貨運需求年減也高達 5%，亞洲地區的減幅更達到 6%。

WorldACD 分析師表示，以收費重量計算，今年前 8 個月的降幅也高達 7%，並促使全球航空貨運公司的全球營收大幅下滑。更具體地說，以美元計價，來自歐洲的航空貨運下降了 15.3%，而來自亞太地區的航空貨運下降了 11.6%。

WorldACD 分析師表示，以目的地來看，亞太區是主要的區域受害者，特別是由美國至中國的貨運。但是由出發地來看，中國到亞太地區以外目的地的運輸量，甚至還在增加。

儘管 WorldACD 表示，很難說這是否直接是中美貿易戰的結果，但中國的鄰居在貨運收入方面也繼續表現良好。WorldACD 說，越南在往返美國的航空貨運上，出現明顯改善，台灣也有小幅的增長。但相對來說，東北亞國家並未受益。

亞太航空協會 (AAPA) 總幹事 Andrew Herdman 指出，在前 8 個月中，亞洲的航空貨運需求年減 5.9%，他認為，這主要是因為貿易戰升級下，所帶來的商業信心下滑。