亞馬遜新平板電腦Fire HD 10 售價僅最便宜款iPad的一半

亞馬遜 (AMZN-US) 週一宣布更新版的 Fire HD 10 平板電腦，售價自 149.99 美元起。

亞馬遜的平板電腦策略相當單純：低價販售平板電腦，靠著使用者利用這些平板電腦消費時賺錢，例如購買數位電影或者在亞馬遜網站上購物。

Fire HD 10 平板電腦就是亞馬遜所有服務的大入口，包括亞馬遜的 Music、Prime Video、Kindle 以及其 app 和眾多服務。此款電腦入門價級的型號在螢幕鎖定狀態下會播放廣告。

全新 Fire HD 10（圖片：亞馬遜）

亞馬遜的平板電腦向來比 iPad 便宜 (最便宜的 iPad 起價也要 329 美元)，但對於不需要蘋果服務或軟體的消費者來說，亞馬遜的產品是個 C/P 值不錯的選擇。

更新版的 Fire HD 10 平板電腦擁有比去年款更快速的處理器、10 吋 1080p 顯示器、高達 12 小時的電池續航力、杜比全景聲 (Dolby Atmos) 以及可供快速充電的 USB-C 連接埠，是一項新設計，因為在這之前亞馬遜平板電腦一直使用較舊型的 micro USB 技術。

新款 Fire HD 10 平板電腦現已接受預定，預計 10 月底發售。亞馬遜週一下跌 0.4% 至 1732.66 美元。