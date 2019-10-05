美股進入低迷期？分析師：明年初前股市可能下挫15%

Cresset Capital 分析師 Jack Ablin 本週警告投資者，太過追逐風險，有可能引火燒身。

Ablin 管理著 54 億美元的資產，他認為，明年年初之前，市場很容易出現重大調整，現在正在進入周期性的低迷時期，股市可能會下挫 10-15%。

為了保護自己的投資組合不受市場波動的影響，Ablin 放棄了他的典型投資策略，他在 8 月時，就選擇將 30% 的資產轉移到了私募股權和現金上。

他說：「如今的經濟狀況實際上不太有利於冒險。」「製造業 ISM 糟糕透頂，我們看到非製造業略有改善，但仍然令人失望。」

除此之外，他還擔心美中貿易戰、彈劾川普的行動，以及 2020 年大選前帶來的重大風險。

10 月開始後，美股出現連兩天的暴跌，道瓊指數下挫逾 800 點。不過 Ablin 不打算因此改採保守立場，他反而認為，在市場的麻煩過後，還是有機會逢低進場。

Ablin 表示，如此一來，有助於將過去幾個月保留下來的投資彈藥，重新進入市場內部署。

但相較於 Ablin，也有一些聲音，認為美股的牛市會繼續，不必過早退出。

Yardeni Research 總裁 Ed Yardeni 認為，從現在到明年年底，標準普爾 500 指數將從目前的水準飆升 17%。他表示，他的目標是 3500 點，美國經濟狀況良好，股票上漲的基本面仍然完好。