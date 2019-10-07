5G加速MLCC需求 外資看好整體MLCC產業回溫

週一 (7 日) 美系外資在一份研報中預估，MLCC (積層陶瓷電容) 市場於 5G 需求下，未來將會有 23 至 36 億美元的市場潛力，預計產業鏈廠商將會受惠，並將多家相關廠商評等調升至持有，此外目前 MLCC 產業短期缺料情形影響較小，產業去庫存化下預估第 4 季 MLCC 價格跌幅將縮小至 5%，整體而言市場已漸回穩。

日前美系外資將 MLCC 評為 5G 產業中尚未被發現的投資機會，並表示，需求面受 5G、物聯網、資料中心以及電動車可望帶動 MLCC 銷量，其中預估從 2020 年到 2021 年，5G 應用下 MLCC 市場需求估將成長 19% 至 28%，即 23 至 36 億美元的市場潛力，預估到 2023 年，5G 毫米波 (mmWave) 頻段用設備將再加速 MLCC 需求。

其中美系外資針對 MLCC 相關企業包含 Murata、三星電子已及台廠國巨都調升評等至持有，而太陽誘電 5G 受益程度相對於 Murata 較小，因此僅調升評等至持平；而調升評等也即時反應今日漲幅，國巨今日漲幅達 5.8%、Murata 漲幅一度達 3.7%，而三星與太陽誘電今日則曾有 3% 的漲幅。

MLCC 短期供應方面，目前出現缺料問題明顯，中系 MLCC 廠宇陽科技因缺工而使原訂單轉向國巨與華新科 (2492-TW)，然而兩大台廠庫存去化已完成，且正預備新手機拉貨潮而無暇顧及額外訂單。

據國內被動元件代理商日電貿表示，這些多為急單事件，預估缺料狀況僅至第 4 季，因此認為目前將不構成全面性的復甦。

對於短期缺料是否導致 MLCC 漲價，法人則提及由於 MLCC 處於庫存去化時期，僅能稱 MLCC 跌價為大幅收斂，第 4 季 MLCC 跌幅將縮小至 5%，未來 MLCC 報價上漲則需看需求動能而定。

Rosenblatt 報告也點出，現階段 MLCC 整個行業並不健康，稼動率偏低、庫存也比合理水準高一個月，以國巨為例，目前國巨庫存為 110 天，其預估第 4 季稼動率能提高至 4 成，若 5G 等因素使 MLCC 需求回溫下，明年能可望達 6 成。