美國千禧世代愛存錢？分析師：儲蓄率升高打擊經濟成長

美國經濟成長表現不佳的原因眾多，有分析師認為，千禧世代相對更高的儲蓄率，是一項重要的因素。

據調研機構 Raymond James 一份研究報告認為，受金融危機衝擊，千禧世代相較於自由消費的嬰兒潮世代，在用錢上更為謹慎，卻也帶來經濟失衡。

根據聖路易 Fed 數據，截至今年 8 月，美國的個人儲蓄率為 8.1%，相較之下，在 1996 年，這個比率為 5.7%。

Raymond James 分析師 Tavis McCourt 在上週發表的報告中指出：「我們認為，較高的儲蓄率已經產生了抑制通膨的影響，推動了這次復甦過程中，相對緩慢的增長和較低的通貨膨脹，導致了全球經濟中供應過剩的誘因和通縮傾向。」

對個人來說，儲蓄是個好習慣，堪稱個人理財第一課，但從企業的角度，他們因支出放緩而受害，從而損害了經濟成長。

McCourt 指出，自從經濟衰退以來，供應持續增加，加上較高的儲蓄率，造成似乎經濟中每個地方，都出現了供應過剩。

McCourt 表示，金融危機之後，千禧世代取代嬰兒潮世代，成為主要的收入及支出產生者，但他們開始儲蓄更多，限制了消費需求的成長。

McCourt 認為，中國的個人儲蓄率也相對更高，在中國經濟規模擴大及快速成長之下，也損害了全球前景。

McCourt 解釋，美中兩國的經濟增長，都比原先預期的要差得多，增長速度低於兩個經濟體的預期，通膨率也低於預期。

根據 IMF 數據，在 2016 年，美國儲蓄占 GDP 的百分比為 18%，相較之下，英國約為 13%，日本和中國分別是 27% 及 46%。