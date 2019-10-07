〈群益期貨〉對股市而言利率倒掛並不可怕，可怕的是利率不倒掛

標題這麼下，你可能不太相信，覺得是在胡說八道，畢竟聽太多利率倒掛將會帶來經濟衰退的機率為 100%，絕不可能會錯的啊！如果你也這麼認為，恭喜你，你需要仔細看看這篇文章，檢視自己的邏輯。

首先就由上面的圖表破題，「紅色線」是美國失業率走勢圖，「藍色柱狀圖」是美國非農就業人口數，「綠色線」則是美國十年債與二年債的殖利率利差曲線。

從圖中可以清楚發現，失業率曲線（紅色）竟然與長短債利差曲線（綠色）的走勢相似，這道理可以從「菲利普曲線」解釋得通（註）。

當長短債利差曲線（綠色）下行，顯示當時通膨水準較高，失業率降低；反之，當長短債利差曲線（綠色）走升，顯示當時通膨水準較低，失業率升高。

此外，「黑色線」是美國基準利率，可看出在就業市場良好時（紅色，走勢向下），美國基準利率處於上升（升息）週期，反之則為降息週期。

從升、降息的週期（黑色）可看出，殖利率曲線倒掛的情形（綠色，走勢向下），往往是在升息的末段產生。因為短債對利率較敏感，而長債對通膨較為敏感，升息時，拉高短期利率，並壓低通膨預期，雙重因素都會造成殖利率曲線平坦化，最終形成倒掛現象。

（註）「菲利普曲線」(Phillips Curve)是用來表示失業與通貨膨脹之間替代取捨關係的曲線，由紐西蘭統計學家威廉．菲利普斯 ( A.W.Phillips ) 最先提出。此曲線表明：通貨膨脹率和失業率之間存在著反方向變動的關係，通貨膨脹率高時，失業率低；通貨膨脹率低時，失業率高。

再從這張圖表發現，「紅色線」是美國失業率，「藍色柱狀圖」是非農就業人口數，「橘色線」是美國 S&P 500 指數走勢圖。

直觀就能看出就業市場的好壞（紅色）與股市的走勢（橘色）有著密不可分的關係，就業市場一旦良好，股市伴隨著上升，這就是為什麼每個月首周周五所公布的「非農就業數據」被視為是全球最重要的經濟數據之一。

最後將上下兩張圖表串在一塊比較，在殖利曲線倒掛的過程中（圖一綠色線，走勢向下，顯示長短期利差縮小），反應的會是就業市場「成長」（失業率低）以及股市「向好」的階段。

然而真正該擔心的是，當就業市場進入衰退，造成殖利率倒掛結構又逆轉，屆時才會真正進入股市的衰退期。

否則一看到殖利率倒掛，就開始喊著狼來了！狼來了！或許將時間拉長，總有一天會喊對，但未免太不精確。

與其關注殖利率倒掛，不如著重於就業市場的變化，這也是為什麼一旦感受到就業市場成長趨緩，金融市場警覺性就相對提高的原因。但所幸現在就業市場只是趨緩，而不是衰退。

群益期貨自媒體官網：https://media.capitalfutures.com.tw/index