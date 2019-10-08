〈元大期貨〉 印巴糖產兩樣情 供應充裕拖糖價

在供給方面，印度與巴西為全球最大糖主產國，但在 2018 與 2019 年的印度糖產過剩，導致國際糖價持續走跌。其中印度糖銷售制度使得甘蔗種植量大幅攀升，導致近年全球糖市過剩，而巴西有能力將甘蔗轉換為乙醇，減少糖產，儘管如此，仍難以消化全球過剩的庫存。

印度政府為保護農民，對甘蔗制定最低收購價格，印度蔗農在收成後，能以規定的最低收購價格售予糖廠，而印度北方邦屬人口最多的邦，且為甘蔗最大種植帶，長年以來，印度政府為取得北方邦農民的信賴，不斷調升最低收購價格，激勵印度蔗農擴大種植面積，配合近年天氣的穩定，印度糖市豐產，此外，由於糖廠以最低收購價格購買甘蔗，壓榨成糖後，以國價糖價售出，當糖價低於最低收購價格時，將會傷及糖廠損益，因此，今年印度政府為保護糖廠，實施對糖廠的出口補貼，造成印度擴大對糖的出口，令全球糖市處於供應過剩，印度糖協 (ISMA) 預估 2017/18 期作與 2018/19 期作印度糖產分別為 3,219 萬噸與 3,290 萬噸，皆超過 3,000 萬噸水準，龐大產量壓低國際糖價，美國農業部 (USDA) 更預估印度 2019 年糖庫存將攀升至 1,750 萬噸。

由於糖價持續下滑，2018 年巴西積極減產，將甘蔗用糖比由 60% 降至 50%，令 2018 年巴西糖產大幅下滑，儘管如此，仍難以改善整體糖價的低迷，且 2019 年巴西減產幅度已不及 2017 至 2018 年，加上巴西累計甘蔗壓榨量逐漸超過 2018 年的水準，對於糖的減產效果有限。此外，根據美國能源部數據顯示：近年美國乙醇庫存量皆高於 2,000 萬桶，使得乙醇價格持續下滑，恐縮限巴西糖廠生產乙醇的動機。

進口國方面，中國依舊為主要食糖進口與消費大國，而隨著時序邁入冬季，飲料、甜品等食糖產品消費力道將逐漸下滑，預期 10 月過後中國工廠糖庫存量將開始攀升，阻礙消化全球過剩的糖，加上近年巴西、印度、歐盟與泰國龐大的產量也令美國農業部對於 2019/20 期作年度保持供應過剩的看法。國際市況方面，為對抗經濟成長的放緩，印度央行降息至 5.4%，創下自 2010 年以來新低，巴西央行則降息至 5.5%，令巴西貨幣 - 雷亞爾與印度貨幣盧比持續貶值，而由於糖出口以美元計價，盧比與雷亞爾的貶值將會刺激糖廠出口更多的糖，將提振全球供應量，並且壓抑期價表現。

綜上所述，即便巴西持續減產，依舊難改善走低的糖價，加上中國進入食糖消費淡季，要完全消化糖產仍需要時間，印度龐大糖產恐持續壓抑糖價表現，投資人可留意適時介入 11 號糖期貨行情。

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