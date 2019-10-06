〈台股風向球〉貿易戰協商關鍵時刻到來 謹慎因應連假前變盤壓力

台股上周五再度被壓在 5、10 日線之下，並見到日線翻黑，不過，月線仍有撐，台股交易員指出，加權指數 K 線已連 3 個交易日十字線，顯示多空拉扯膠著，即便美股上周五下跌壓力減緩，不過，貿易戰協商在即，美歐貿易戰緊張情勢又攀升，10 月國慶連假變盤說不得大意。

美國周五公布 9 月新增非農就業為 13.6 萬人，微幅低於華爾街預期，市場稍稍緩和對經濟衰退的擔憂，美股道瓊指數停止下跌壓力，接下來全球關注大事是，美中貿易高層談判本周登場，美國總統川普聲稱「大有機會」與中國達成協議，有待觀察周一股市買不買單。

台股交易員認為，除貿易戰、英國脫歐等因素持續性干擾，國慶連假前加上 9 月營收和第 3 季財報陸續公布，觀望氣氛將轉濃。

同時，市場寄望發酵已久的資金行情，及國內的選舉行情，缺乏新指標族群帶領，若此次貿易協商未能超乎市場預期，指數男友攻破 11000 點的機會，連假前個股輪漲整理機會偏高，至於信心則來自台積電撐盤力道。

籌碼面來看，三大法人自營商持續賣超，過去一周再賣 79.2 億元，投信雖連續買超 4 個交易日，周買超僅 12.8 億元，而外資雖周買超約 56 億元，已連 2 個交易日賣超。

外資買超也透露濃厚避險情緒，上周買超最多張數為富邦 VIX 達 16.2 萬張，其次台積電逾 4 萬張、元大投資級公司債 3.3 萬張，富邦美債 20 年和國泰 20 年美債均逾 2.3 萬張，義隆近 2 萬張，緯創、華通、光寶科和國巨均逾萬張；至於外資賣超前 10 名有 7 檔是權值股，對大盤仍有一定的壓力。

法人解讀，外資避險意圖強烈，出現近來少見積極買進債券 ETF 的態勢，然而，部分電子股受青睞，其中不乏高價權值股中的台積電和國巨，尚不至於太悲觀。