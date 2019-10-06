7奈米需求強勁 台積電Q3營收可望優於財測

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 將於周三 (9 日) 公布 9 月營收，受惠客戶拉貨動能升溫，8 月營收再創新高，由於 7 奈米製程需求持續強勁，外資看好，台積電第 3 季營收可望優於財測，9 月營收將上看 950 億元，挑戰千億元水準。

據台積電財測，第 3 季營收約可達 91-92 億美元，以 1 美元兌新台幣 31 元計算，台積電第 3 季新台幣營收約會落在 2821-2852 億元，季增 17-18%，而 7、8 月累計營收已達 1908.76 億元。

若以台積電財測數字來推算，9 月營收約 943 億元就可達高標，不過，受惠 7 奈米需求動能強，外資看好，台積電第 3 季營收可望優於財測預期，9 月可望延續 8 月動能，再挑戰千億元大關。

而台積電也看好下半年營收將逐季增溫，研調機構 IC Insights 預期，在 7 奈米需求強勁帶動下，台積電下半年營收將較上半年跳增 32%，第 4 季營收可望季增 15%，估達 105 億美元，全年營收預期將年增 1%。

IC Insights 並預估，第 4 季受惠蘋果與華為等大客戶強勁需求貢獻，台積電 7 奈米製程營收比重將由第 3 季的 25%、拉升至 33%，全年來自 7 奈米營收可望上看 89 億美元，營收占比達 26%，較去年的 8% 大幅躍升。