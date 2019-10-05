台股Q4靠二大行情支撐續航力 最高挑戰11500點

進入第四季後，究竟是資金行情和選舉行情將持續支撐台股，或是再度受國際不確定性衝擊大幅回檔，國泰證期研究部和日盛投顧均認為，雖然台股指數可能在第四季加大震盪整理幅度，但仍有機會衝破 11000 點，其中國泰證更認為，指數可望上看 11500 點。

國泰證認為，第四季資金行情仍具續航力，歷史經驗顯示，當資金行情啟動，利率又走低之際，台股評價可進一步上修，不過，台灣央行利率不變，10 年期公債殖利率再跌有限，台股評價上修有壓力，因此，預估加權指數將在 11000-11500 點震盪。

國泰證期也指出，第三季歷經貿易風險劇增、人民幣貶值、經濟衰退憂慮升高下，但美股、台股分別上漲 1.7%、1.8%， 陸股上証指數僅下跌 0.1%，顯示貿易戰短期雖難平息，股市對此的反應略見淡化。

日盛投顧則認為，年底消費旺季和 5G 熱潮持續，可望將使加權指數上看 11100 點，不過，除美中貿易戰之外，仍有中東局勢變化、英國脫歐等事件恐影響消費信心，並進一步衝擊全球需求，各國在寬鬆政策上的措施值得觀察。

日盛投顧也提醒，不確定性因素持續攪亂市場，尤其美國對中國加稅分多段式課徵，每當期限逼近時均可能對市場造成震盪。

選股方面，國泰證期認為，電子科技股除了已提前反映 2020 下半年需求，又面臨傳統第一季淡季，反觀國內將有總統大選，政策利多可期，預料金融、傳產股相對有機會補漲。