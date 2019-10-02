美股早盤 - 小非農數據遜預期 道瓊大跌近300 點

繼週二美國 ISM 製造業 PMI 數據爆冷後，週三 (2 日) 又一份經濟數據引經濟放緩的恐慌，9 月「小非農」ADP 就業人數增加 13.5 萬人，遜於預期的 14 萬人，華爾街延續糟糕開局，道瓊開盤應聲下跌近 300 點。

截至台北時間週三 (2 日) 晚間 10 時 00 分許：

道瓊指數下滑 287.5 點或 1.08%，暫報 26233.5 點

那斯達克下滑 91.46 點或 1.16%，暫報 7817.36 點

標普 500 指數下滑 35.53 點或 1.21%，暫報 2904.94 點

費半指數下跌下滑 13.74 點或 0.88%，暫報 1530.53 點

台積電 ADR 下滑 1.59%，至每股 46.44 美元

十年期美債殖利率下跌 0.019 至殖利率 1.625%

紐約輕原油 (WTI) 下跌 0.34% 至每桶 53.45 美元

布蘭特原油下跌 0.65% 至每桶 58.55 美元

黃金上漲 0.76% 至每盎司 1,500.25 美元

美元指數上漲 0.01% 至 99.13 點

道瓊走勢圖。(圖片：investing)

焦點個股

「零手續費」時代來臨了，繼嘉信理財集團 (SCHW-US) 宣布免佣金的線上交易後，同業 TD Ameritrade (AMTD-US) 也宣布更進，兩家企業週三股價開盤下滑逾 1%。

福特汽車 (F-US) 季度銷售報告不佳，市場擔憂其利潤下滑，該公司週三開盤下滑逾 3%。

今日關鍵數據

小非農 ADP 9 月新增就業人數報 13.5 萬人，低於預期的 14 萬人，亦大幅低於前值的 19.5 萬人。

小非農 ADP 9 月新增就業人數報 13.5 萬人。(圖片：zerohedge)

ADP 研究機構副總裁兼聯合負責人 Ahu Yildirmaz 表示，就業市場已顯示出放緩的跡象，過去三個月的平均月度就業增長為 14.5 萬個，低於去年同期的 21.4 萬個。

穆迪分析首席經濟學家 Mark Zandi 表示，企業招聘變得更加謹慎，小型企業尤其猶豫不決，如果企業進一步削減成本，失業率將開始上升。

華爾街分析

SlateStone Wealth 首席投資策略師 Robert Pavlik 表示，歐洲經濟的疲軟和中國經濟的放緩，本質上都是同一件事，即擔心全球經濟放緩，這些數據讓投資者有理由進行獲利了結。

DataTrek Research 聯合創始人 Nicholas Colas 表示，在令人失望經濟數據後，即將舉行的美中貿易談判將使市場希望看到真正的進展。市場將期待雙方在本輪談判發表積極言論，並在此後立即採取切實措施以達成協議。

Sierra 投資管理首席投資長 Terri Spath 表示，在 10 月份，我們將繼續看到經濟增長風險與環境不利因素，市場會更加關注到這一點。