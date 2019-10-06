〈鉅亨看世界〉德國社會市場經濟的挑戰

德國在經濟發展上，長期以來不可動搖的地位，以經濟規模來說，德國居世界第 3，同時是出口大國，失業率低，每年工作時數比美國勞工還低了 400 小時，勞工能享受長假，還有強大的社會安全保險。

是什麼造就了這個「經濟奇蹟」？許多人認為是拜獨特的「社會市場經濟」體系所賜。然而，當德國經濟目前也陷入困局，是否代表著這個運作 70 年的強大理念，也到了瓦解的時刻？

社會市場經濟創建的榮景

據《德國之聲》報導，「社會市場經濟」的名稱，最早是由 Alfred Müller-Armack 在二次大戰後的 1947 年首次提出。當時西德靠盟軍軍事司令部定量配給食品和商品、執行價格和薪資法規，香煙被用來當成貨幣的真正替代品。

但接下來，西德戰後首位經濟部長 Ludwig Wilhelm Erhard，開始了社會市場經濟制度的實現。他在 1949 上任，並一直擔任職務到 1963 年。

他所採取的基本原則是自由和競爭，國家不干預個人的事情，每個社會成員都有自由處理自己事情的權利，國家維護自由競爭的良好秩序。

在西德建立的制度底下，基本上認可自由競爭，以促使每個社會成員努力工作，但為了避免貧富差距因此懸殊，便透過公共福利分配政策以及讓工人參與決策等方式，達到經濟利益的公平。對於無力參與自由競爭者，如喪失勞動能力的人或失業者，則透過社會安全網來保障。

德國汽車工業面臨挑戰 (圖片: AFP)

這種方式幫助了戰後德國的重建，其他歐洲國家，如法國、義大利及奧地利，也歷經了戰後的繁榮，但沒有任何國家，像西德那樣成就了經濟奇蹟，而使 Erhard 被尊為「德國經濟奇蹟之父」。

70 年實施以來已有重大調整

對於 Erhard 的經濟成就，柏林歐洲管理技術學院 (ESMT) 校長 Jörg Rocholl 表示，社會市場經濟的做法，最大的優點是可以在競爭中實現工作與資本之間的平衡。一方面，它使公司擁有最大的自由度，同時，它使用社會元素，來確保那些無法成功參與經濟的人獲得社會保障。

在過去的 70 年中，德國社會市場經濟的運作範圍不斷擴大，如今涵蓋的範圍超出 Erhard 的想像。基本上 Erhard 仍熱愛企業家精神，他的社會市場經濟中總是把「市場」放在「社會」之前，而不贊成過度的社會利益，他希望人們努力工作並盡可能獨立。

但今天德國所實施的醫療保健、退休金和失業制度，應該已超出了他的理想。

Rocholl 認為，社會市場經濟的原則正在慢慢被軟化。他批評，政府愈來愈常干預定價和市場機制，一個很好的例子，就是當前關於德國房租限制上漲的討論。不僅如此，當局還希望在將來設置價格限制，以緩解租金上漲的情況。

Rocholl 表示，如同過去東德的情況，任何人為地放慢價格機制，都會導致投資下降，而建築基礎設施也將遭受損失。最後，沒有人會因此受益。

儘管柏林圍牆倒塌已有 30 週年，但許多東德人仍然認為，在經濟上他們被拋在了後面。

氣候問題也令德國傷神 (圖片: AFP)

Rocholl 相信，這與東德實行的經濟體系相關，在 1989 年之前的社會體系制度之下，使他們的經濟狀況處於落後，難以追上。

需要大幅改變以適應現況？

回過頭看當前德國的經濟實況，德國復興信貸銀行 (KfW) 最近發布的一份關於德國社會市場經濟的報告指出，德國面臨的問題包括收入差距日益擴大、貧困、氣候變化、全球貿易體制陷入困境、人口變化以及數位化過程不順利等等。

在一長串困局之下，許多德國企業指出，他們需要更大的靈活性，特別是人員的聘用與解雇，來應對市場的變化。在這種情況下，似乎社會市場經濟正在受到各方的攻擊。如果德國經濟正如這些人所預測的那樣，告別社會市場經濟的呼聲也將愈來愈大。

無論如何，目前德國必須應對這些巨大挑戰，特別是經濟環境的巨大變化，已經遠超過「奇蹟之父」所能預測的。

ESMT 的 Rocholl 強調，如何與大型科技巨獸這樣有實力的公司打交道？我們需要什麼樣的競爭法規？這種種議題的討論，今天比以往任何時候都重要。