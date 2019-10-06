〈觀察〉信用卡大戰再起 銀行砸錢猛發卡打造生態圈吸客上門

今年下半年信用卡市場似乎特別熱鬧，銀行展開搶發卡大戰，玉山銀行 7 月起接連推出新卡搶攻市占，連續兩個月榮登單月發卡王寶座，老大哥中信銀也不甘示弱，面臨國泰世華勁敵威脅，後起之秀的猛追態勢也踩足油門力衝，積極伸手爭搶高含金量的航空聯名卡發卡權，銀行砸錢拚信用卡業績，原因無非是因應金融市場變化，積極打造生態圈，要用信用卡把客戶「攬牢牢」。

積極耕耘信用卡的玉山銀行，今年下半年快馬加鞭，7 月由 U Bear 信用卡打頭陣，主打高趴數回饋、回饋金當期折抵成功在網路社群掀起討論聲量，隔月再從永豐銀手中拿下高雄漢神巨蛋聯名卡發卡權，插旗南台灣百貨消費商機，9 月時再發以紅利點數為主的信用卡。

而這波信用卡三連發攻勢也讓玉山連續兩個月穩居發卡冠軍寶座，7 月以來連續兩個月單月新增卡量就高達 27 萬張，截至 8 月底累計流通卡量共 537 萬張位居國銀第三大發卡行，儘管距離老二國泰世華 661 萬張仍有 124 萬張的距離，讓強勁的成長動能，已讓一哥、二哥心生警戒不敢大意。

而過去長年盤踞信用卡龍頭寶座的中信銀，儘管手握中華電信、中油、YAHOO、LINE Pay 等重量級企業聯名卡，並以流通卡量 683 萬張位居發卡王寶座，但面對勁敵來勢洶洶依舊不敢掉以輕心，據傳已經成功中外銀手中搶下華航聯名卡發卡權，企圖透過華航卡友與高消費力拉開與對手的距離，強化信用卡一哥寶座。

隨著消費生態圈崛起，信用卡優惠也跟著多元化，過去聯名卡優惠大多侷限在單一或關係企業，但在數位化與網路銀行興起趨勢下，信用卡優惠包裝也開始繞著消費者生活圈打轉，例如一張要搶攻年輕世代的信用卡，通常就會電影、網購、超商優惠一網打盡，或是針對小資族的消費喜好，找上廉價航空給予機票折扣優惠。

銀行業者坦言，信用卡在消金業務中獲利貢獻量不高，銀行初期為了衝刺卡量、提升動卡率，幾乎都要砸錢給優惠，前幾年勢必都得賠錢做，但看好信用卡的獲客力，就算賠錢還是要硬著頭皮也得做，加上數位通路崛起，打造生態圈已經成為勢在必行的功課，這也讓銀行甘願捧著錢，四處與通路商合作，打造獨家優惠，爭取卡友青睞。