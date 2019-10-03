機構下修德國今年GDP至僅0.5% 專家：零赤字預算不合時宜

隨著全球經濟環境惡化，德國經濟面臨的問題更進一步浮上枱面。德國主要研究機構週三 (2 日) 下調經濟成長聯合預測，對德國今年 GDP 預期，由春季的 0.8% 修正至 0.5%，對明年 GDP 也由 1.8% 下調至 1.1%。

報告指出，造成這一現象的主因，是貿易衝突持續及英國脫歐問題帶來的不確定性。在這一背景下，經濟研究機構對德國是否應繼續遵循「零赤字」預算，提出了質疑。

德國經濟研究所 DIW 主管 Claus Michelsen 表示，就目前情況而言，沒有跡象顯示德國會有「深度經濟危機」，也不需要如同金融危機期間，訂定大規模刺激計畫。

但是他警告，政府僅僅是為了保持預算平衡的堅持是錯誤的，德國經濟陷入衰退，加大了這個問題。

德國第 2 季 GDP 為季減 0.1%，第 3 季預計還會收縮，而出現技術性衰退。

德國主要的經濟動力來自於出口，而在貿易戰持續之下，全球對資本商品的需求下降，加上政治不確定性和汽車行業的結構變化，打擊了德國經濟。

Michelsen 指出，貿易戰升級引起的風險特別高，此外，無協議的英國脫歐也將帶來成本增加，比起訂定協議脫歐，德國 GDP 可能再降 0.4%。

這項聯合預測，由 DIW、Ifo 研究所、基爾研究所 (IfW)、哈勒經濟研究所 (IWH) 與茵威斯特法斯特研究所 (RWI Essen) 共同製作。

報告指出，由於經濟放緩，德國就業增長失去動力，工業部門裁員，而服務業和建築業仍在招聘員工。報告預測，今年德國將增加 38 萬個就業機會，但明後兩年，增加的職務僅 12 萬及 16 萬個。

這些經濟研究機構解釋說，經濟還能增長，主要是因為「個人購買慾望依然持續」，亦即消費者支出成為主要經濟的成長動力。