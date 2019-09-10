花旗：Fed利率最終降至0%！金價2年內飆破2000美元

花旗集團 (Citi) 在一份最新研報預期，在全球經濟衰退風險、聯準會 (Fed) 將可能把基準利率降至 0%，黃金價格可能在未來 2 年內衝破每盎司 2000 美元，刷下歷史新高。

花旗分析師 Aakash Doshi 週二 (10 日) 在研報中表示：「我們預計黃金將在更長一段時間內走強，可能突破每盎司 2000 美元，估在未來一、兩年內刷新歷史新高。」

花旗認為，由於目前名目利率和實質利率水準仍低，且在美中貿易衝突、全球經濟衰退風險加劇等打擊下，未來還可能降至更低水平，這些因素都形成了看漲黃金的重要因子。

甚至 Aakash Doshi 在研報中更寫道，基於美國利率研究團隊之預估，相信 Fed 最終會將基準利率降至 0%，花旗預測，Fed 降息至 0 利率水平，將更對金價形成重要的利多支撐。

黑：黃金現貨價格 紅：Fed 利率走廊之利率上限 圖片：Bloomberg

金價目前正在 6 年高點徘徊，主要市場已定價 Fed 9 月的降息預期，目前市場正在聚焦週四 (12 日) 將召開的歐洲央行 (ECB) 利率會議，市場預期 ECB 將調降存款基準利率 10 個基點至 - 0.50%、而維持再融資、邊際借貸利率不變。

而雖然德國、荷蘭、法國央行官員，反對在沒有通縮風險的環境下就重啟 QE 政策，但市場仍預期，在歐洲當前低迷的經濟前景下，歐洲央行仍可能重新檢視 QE 政策的可行性，最快可能於 9 月就啟動 9 個月期至 12 個月期、每月 300 億歐元的 QE 購債。

在美、歐兩大央行的寬鬆帶動下，花旗在該份研報中，將今年 Q4 黃金目標價上調 125 美元至每盎司 1575 美元，同時將 2020 年目標價再調高約 16% 至每盎司 1675 美元。

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