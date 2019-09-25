RBC：川普推文評Fed和貿易戰 影響金價動向

美國總統川普活躍的推文橫跨多項議題，顯然也包括金價在內。

根據 RBC Capital Markets 的分析，儘管川普基本上從未直接發表過有關黃金的推文，但他對聯準會 (Fed) 的嚴辭批評以及有關美中的關稅和貿易爭端，無論是直接或間接，都影響了黃金走勢。

根據美國國家經濟研究局 (NBER) 的一項研究，川普對 Fed 的施壓導致市場對低利率的期待。低利率通常會導致通貨膨脹率上升，這在歷史上向來有利於黃金。

RBC 大宗商品策略師 Christopher Lourney 在給客戶的報告中表示：「儘管川普對圍繞中國、貿易和 Fed 的對話通常充滿負面情緒，但對金價沒有太大統計學上意義，但我們認為這確實代表事件風險。」

該分析並未具體量化受影響的美元數額，但 Lourney 指出：「自 2018 年底以來，負面對話數數量激增往往導至之後大多數的金價漲勢。」

自 5 月中旬開始反彈後，黃金在 2019 年已上漲 16.5%，但隨著 Fed 開始降息，黃金更一直處於整體上漲的軌道上。

川普對 Fed 的批評從不假以辭色，他說 Fed 將利率保持在很高水平，讓美國的全球競爭力下降。自 2015 年 12 月起的 3 年中，Fed 在升息 9 次後，自 7 月以來已 2 次下調基準利率，黃金也再度反彈大漲。

不過，RBC 預計金價的升勢不會持續。

Lourney 表示，與川普政策及其隨後的推文有關的不確定性，代表交易存在「不確定性」，意味著「特別在最近的漲勢中，金價可能會更加頻繁地波動」。

考慮到這一點，RBC 預計今年年底黃金價格在 1474 美元，較週二 (24 日) 黃金收盤價下跌約 3%。

Lourney 說：「我們認為川普針對 Fed 的話語是不確定性的最主要可能來源。」