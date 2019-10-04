貴金屬盤後－Fed降息降息呼聲高 美經濟數據疲弱 黃金連三天上漲

黃金週四 (3 日)收高，連續第三天上揚，但金價漲幅受到美元走強而趨緩，但這幾日美國經濟數據接二連三的疲弱製造業與就業經濟數據，加增經濟衰退的隱憂。美歐關稅戰開打，週三 (2 日) 美國正式宣布對歐盟的進口商品徵收 75 億美元的關稅。

前日先有美國 ISM 公布的 9 月份製造業 PMI 跌至 10 年來新低、有「小非農」之稱的美國私人非農就業人口 (ADP) 增幅緊縮，週四公布的美國 ISM 非製造業 PMI 在 9 月份從 56.4% 降至 52.6%，跌至自 2016 年 8 月以來的最低水平，助長了市場對黃金的避險需求。

黃金日線走勢 (圖片: Investing)

12 月交割的黃金上漲 2.9 美元，或 0.19%，金價以每盎司 1510.8 美元作收，自週二 (1 日) 盤中一度觸及兩個月低點 1465 美元以來，黃金期貨上漲了 48 美元以上，或 3.3%。

美元走強，ICE 美元指數最近交易落在兩年新高點 99.05，儘管最近下跌了 0.2%，至 98.8，削弱黃金漲勢。

12 月交割的白銀下滑 0.7 美分，或 0.41%，收於每盎司 17.63 美元。白銀本週下跌了 1.3%，前一交易日上漲了 2.2%；9 月白銀下跌了 7% 以上，本季度上漲了 10% 以上。

未來展望

ThinkMarkets 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示：「本周美國經濟數據一直敲響衰退警鐘，今日數據跌至三年低位，示意著市場正在崩潰，為金價提供更多支撐。」

Aslam 指出，目前市場將希望都放在週五將釋出的非農就業數據上，儘管如此，市場仍越來越擔心經濟放緩，聯準會將在 10 月 29 日至 30 日 FOMC 會議上再次降息的可能性大增，黃金前景樂觀。

Investing.com 的聯準會利率監控工具表示，十月份降息的可能性為 87.7%。

道明證券 (TD Securities) 認為，ISM 釋出的慘澹的經濟數據，顯示貿易戰的戰火未歇，黃金受益於避仙買盤需求，加劇了股票拋售的壓力。他們補充說道：「週五釋出的就業報告將是關鍵」

其他貴金屬

Comex 顯示，1 月鉑金下跌 0.4 美元，或 0.04%，至每盎司 894.5 美元；12 月鈀金下跌 34.9 美元，或 2.1%，報每盎司 1631.3 美元。