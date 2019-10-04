日本政府將立法 防止巨型IT企業壟斷市場與不當收集個資

日本政府為檢討對於巨型 IT 企業的相關限制措施，週五 (4 日) 在日本首相官邸召開了首次「數位市場競爭會議」。今後將整理出具體方案，在新法中規定巨型 IT 企業有公開交易條件的義務，並在明年的通常國會中提出。

主持會議的日本官房長官菅義偉，也在會中向各部會下達指示，提出「與各國合作，在國際性的議論上進行主導」的要求。

日本官房長官菅義偉。(圖片：AFP)

這次會議，有日本政府的經濟產業大臣、總務大臣、公平交易委員會委員長參加。還有來自民間，對於 AI 人工智慧甚詳的東大研究所松尾豐教授、索尼計算機科學研究所的北野宏明社長等，共 5 名學者參與。就打破各部會的縱向關係，還有建立數位市場的規則作出檢討。

而美國的 Google(GOOGL-US)、Apple(AAPL-US)、Facebook(FB-US)、Amazon(AMZN-US) 等巨型 IT 企業，則是日本政府所最在意的對象。這些企業在市場上具有強大影響力，常單方面提出對自方有利的交易條件，或壟斷資料數據等，扭曲了公平交易的本質。

週五 (4 日) 召開的數位市場競爭會議中，就有關巨型 IT 企業與中小企業的交易關係透明化問題，在「數位平台交易透明化法」(暫定) 的細節作出整理。另外，為了有辦法阻止 IT 企業利用民眾個資，也在個人情報保護法的修正案進行整理。而這兩項法案，都將於明年的通常國會中提出。

還有為了防止巨型 IT 企業壟斷市場，也將在企業併購方面，建立新的審查基準。日本公平交易委員會將修正審查規範，並成立新準則來保護消費者，以避免個資繼續遭到不當收集。