美國多州聯合宣布 對FB、Google進行反壟斷調查

週五 (6 日) 美國 40 多個州檢察長正聯合調查，針對包括臉書 (Facebook )(FB-US) 與谷歌 (Google )(GOOGL-US) 的大型科技公司，是否違反了反壟斷法，預估下周一將公布調查結果。

根據外媒報導，第一起的反壟斷調查是由紐約州發起，還包括了佛羅里達、愛荷華等七個州參與，主要是針對 Facebook。第二起的反壟斷調查是由德州發起，包含了其他 40 多個州，針對大型科技公司聯合調查，據知情人士了解，主要可能是針對 Google 而來。

紐約州總檢察長 Letitia James 表示：「世界上最大的社群平台必須要遵守法律，因此，我們正在對 Facebook 進行調查，確定是否對用戶的個資保護充足，及有無過度提高廣告費用」。

德州總檢察長 Ken Paxton 辦公室也證實，正聯合多州一起對大型科技公司進行調查，主要針對用戶隱私保護與反壟斷法等。

Facebook 副總裁 Will Castleberry 在紐約州宣布調查之後，表示將配合相關的調查，不過他也強調，他認為民眾有各種選擇的權利，若公司停止創新，客戶會很容易就流失，顯示出公司所面臨的高度競爭，且競爭不僅僅在美國，也包含了全球各國的市場。因此認為這項調查太輕忽了市場競爭的力道。

受相關消息影響，Facebook 周五股價下跌近 1.8%。