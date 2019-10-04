白宮貿易顧問：新關稅不會引發美國與歐盟間的貿易戰

在世界貿易組織 (WTO) 裁定准許美國對歐盟課徵關稅後，美國貿易代表署 (USTR) 隨即公布對歐盟 75 億美元商品的新關稅清單，稅收高達 25%，其中包含飛機、威士忌等產品。市場擔心，此裁決恐使兩國之間的貿易戰一觸即發。不過，白宮貿易顧問 Peter Navarro 緩頰表示，WTO 對美國有利的判決不會是歐美兩國貿易戰的開始。

Navarro 在接受媒體採訪時表示：「這是向世界貿易組織提起的一個案件，並歷時了 15 年才有的一個判決。根據世貿組織的規則，判決內容將會被執行，不會有任何報復舉措。」

WTO 在日前裁定，由於歐盟政府非法補貼飛機製造商空中巴士有十多年之久，美國可以對價值 75 億美元的歐盟商品徵收關稅。

當時，美國總統川普在推特上表示：「美國贏得了 WTO 對歐盟案件的 75 億美元的賠償，多年來，由於關稅，貿易壁壘等原因，歐盟在貿易方面對美國非常惡劣。這個案子持續了多年，並取得了勝利！」

關稅定於 10 月 18 日起生效，預計將對大型商用飛機課徵 10% 關稅，農業及其他工業產品的關稅則為 25%。歐洲的奶酪、橄欖和威士忌都在關稅清單當中。

對此，歐盟誓言要採取報復措施。歐盟貿易專員 Cecilia Malmstrom 表示：「如果美國決定實施 WTO 的裁定，將把歐盟推向一個別無選擇的局面。」