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美股盤後 — 科技股尾盤神助攻 美股連二跌止步 道瓊漲逾 120 點

美股盤後 — 美股連二跌止步 科技股尾盤衝刺 道瓊收漲逾 120 點 (圖片：AFP)
美股盤後 — 美股連二跌止步 科技股尾盤衝刺 道瓊收漲逾 120 點 (圖片：AFP)

揮別前兩交易日拋售潮，週四 (3 日) 美股主要指數上演黑翻紅行情，四大指數同步收漲。

儘管早盤時段，美歐貿易戰重擊航空股與酒商，ISM 數據不佳更引發拋售，道瓊斯指數一度下挫 335 點，但隨後止跌回穩。

收盤前半小時，大量買盤進駐，微軟、蘋果等尖牙股奮力衝刺，助攻美股大幅反彈，那指漲逾 87.02 點，道瓊收漲逾 120 點。

週四 (3 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊上漲 122.42 點，或 0.47%，收 26201.04 點。
  • 那斯達克指數上漲 87.02 點，或 1.12%，收 7872.27 點。
  • 標普 500 指數上漲 23.02 點，或 0.80%，收 2910.63 點。
  • 費城半導體指數上漲 25.99 點，或 1.71%，收 1545.76 點。
標普 11 大板塊全面開漲，能源、資訊科技與房地產板塊領漲。(圖片：Finviz)
標普 11 大板塊全面開漲，能源、資訊科技與房地產板塊領漲。(圖片：Finviz)

尖牙股同步走高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.85%；Netflix (NFLX-US) 上漲 0.045%；臉書 (FB-US) 上漲 2.74%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.65%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.98%。

半導體類股喜洋洋，Nvidia (NVDA-US) 大漲 4.78%；美光 (MU-US) 上漲 3.53%；思佳訊 (SWKS-US) 上漲 2.44%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.35%；AMD (AMD-US) 上漲 1.31%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.30%。

台股 ADR 全面上揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.51%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.48%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.43%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.39%。

金融股漲跌互見，富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.021%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.11%；摩根史丹利 (MS-US) 上漲 0.050%；高盛 (GS-US) 下跌 0.51%。

焦點個股

美歐貿易戰開打，航空股與酒商遭遇重擊，達美航空 (DAL-US) 下滑 2.80%，國際酒類生產商和銷售商星座品牌 (STZ-US) 重挫 6.06%。

特斯拉 (TSLA-US) 9 月交車量低於華爾街預期，其股價週四下滑 4.15% 至每股 233.03 美元

華爾街分析

近期一連串疲弱的製造業與就業經濟數據，引起了人們對美中貿易戰對經濟影響的擔憂，而美歐貿易戰也再度開打，讓華爾街更加關注下週將登場的美中貿易談判。

儘管週四美股收漲，三大指數仍處連續第三週下跌。迄今標普 500 指數下跌 1.7%，而道瓊下跌 2.3%，那指本週下跌 0.9%。

週四美國 9 月 ISM 非製造業 PMI 報 52.6 創下三年新低，並遜於華爾街預期的 55.1。

ISM 非製造業 PMI　圖片：Calculated Risk
ISM 非製造業 PMI　圖片：Calculated Risk

TrimTabs Asset Management 投資組合經理 Janet Johnston 表示：「我們擔心製造業的放緩正在滲透到服務業，但儘管週四早盤這一數字疲弱，但仍處於持續增長。」

華爾街將密切關注週五 (4 日) 即將公布的非農就業數據。

Cresset Wealth 創始合夥人 Jack Ablin 表示：「就目前而言，壞消息就是好消息，因為這是對聯準會 (降息) 的信心，但我擔心這一天，我相信主席鮑爾擔心有天市場對降息熱情不再，因為投資者意識到這不會有太大的影響，而我們離那一天越來越近了。」

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