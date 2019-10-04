美股盤後 — 科技股尾盤神助攻 美股連二跌止步 道瓊漲逾 120 點

揮別前兩交易日拋售潮，週四 (3 日) 美股主要指數上演黑翻紅行情，四大指數同步收漲。

儘管早盤時段，美歐貿易戰重擊航空股與酒商，ISM 數據不佳更引發拋售，道瓊斯指數一度下挫 335 點，但隨後止跌回穩。

收盤前半小時，大量買盤進駐，微軟、蘋果等尖牙股奮力衝刺，助攻美股大幅反彈，那指漲逾 87.02 點，道瓊收漲逾 120 點。

週四 (3 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊上漲 122.42 點，或 0.47%，收 26201.04 點。

那斯達克指數上漲 87.02 點，或 1.12%，收 7872.27 點。

標普 500 指數上漲 23.02 點，或 0.80%，收 2910.63 點。

費城半導體指數上漲 25.99 點，或 1.71%，收 1545.76 點。

標普 11 大板塊全面開漲，能源、資訊科技與房地產板塊領漲。(圖片：Finviz)

尖牙股同步走高。蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.85%；Netflix (NFLX-US) 上漲 0.045%；臉書 (FB-US) 上漲 2.74%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.65%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.98%。

半導體類股喜洋洋，Nvidia (NVDA-US) 大漲 4.78%；美光 (MU-US) 上漲 3.53%；思佳訊 (SWKS-US) 上漲 2.44%；高通 (QCOM-US) 上漲 2.35%；AMD (AMD-US) 上漲 1.31%；英特爾 (INTC-US) 上漲 1.30%。

台股 ADR 全面上揚。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.51%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.48%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.43%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.39%。

金融股漲跌互見，富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.021%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.11%；摩根史丹利 (MS-US) 上漲 0.050%；高盛 (GS-US) 下跌 0.51%。

焦點個股

美歐貿易戰開打，航空股與酒商遭遇重擊，達美航空 (DAL-US) 下滑 2.80%，國際酒類生產商和銷售商星座品牌 (STZ-US) 重挫 6.06%。

特斯拉 (TSLA-US) 9 月交車量低於華爾街預期，其股價週四下滑 4.15% 至每股 233.03 美元。

華爾街分析

近期一連串疲弱的製造業與就業經濟數據，引起了人們對美中貿易戰對經濟影響的擔憂，而美歐貿易戰也再度開打，讓華爾街更加關注下週將登場的美中貿易談判。

儘管週四美股收漲，三大指數仍處連續第三週下跌。迄今標普 500 指數下跌 1.7%，而道瓊下跌 2.3%，那指本週下跌 0.9%。

週四美國 9 月 ISM 非製造業 PMI 報 52.6 創下三年新低，並遜於華爾街預期的 55.1。

ISM 非製造業 PMI 圖片：Calculated Risk

TrimTabs Asset Management 投資組合經理 Janet Johnston 表示：「我們擔心製造業的放緩正在滲透到服務業，但儘管週四早盤這一數字疲弱，但仍處於持續增長。」

華爾街將密切關注週五 (4 日) 即將公布的非農就業數據。

Cresset Wealth 創始合夥人 Jack Ablin 表示：「就目前而言，壞消息就是好消息，因為這是對聯準會 (降息) 的信心，但我擔心這一天，我相信主席鮑爾擔心有天市場對降息熱情不再，因為投資者意識到這不會有太大的影響，而我們離那一天越來越近了。」