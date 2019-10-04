NRF：美國假期購物增長上看4.2% 貿易不確定仍是隱憂

全美零售聯合會 (NRF) 週四 (3 日) 表示，今年假期購物季支出可望較去年增長，但強調貿易不確定性仍是一大隱憂，可能影響假期銷售。

NRF 稱，排除掉汽車、汽油以及餐飲業支出，預估假期銷售額會落在 7279 億美元至 7307 億美元區間，相當於增長 3.8% 至 4.2%，高於過去五年的平均 3.7% 增長，而去年假期銷售僅增長 2.1%，大幅低於 4.3% 至 4.8% 的預期增長。

全美零售聯合會 (NRF) 預期，2019 年假期銷售機將成長 3.8%-44.2% (圖：全美零售聯合會)

伴隨假期購物季而來的破產申請越來越多，NFR 執行長 Matt Shay 警告，零售業間的競爭差距將越來越大。

市調機構 Coresight Research 數據顯示，今年至今，美國主要零售商已計劃關閉 8558 間實體門市，包含許多大型購物商場的門市在內，全美正吹起一波零售門市關閉潮。

此外，該組織同時表示，貿易戰不確定性仍可能為假期銷售蒙上陰影。NRF 表示，關稅將導致產品價格上漲，降低消費者者購物慾望，進而影響消費支出。

上個月，該組織針對 7000 多名 18 歲以上消費者進行調查，結果發現，有 79% 的人擔心關稅將導致價格上漲，進而影響購物慾望。

Shay 表示，貿易戰為貿易、利率、全球風險因素和政治等議題，帶來相當大不確定性，消費支出因而放緩。儘管目前消費者財務情況良好，零售業者也預期假期購物季銷售蓬勃，不過若相關變數持續惡化，可能進一步侵蝕消費者信心。

NRF 預估，2019 年假期銷售額將增長 11% 至 14%，達到 1626 億美元至 1669 億美元。