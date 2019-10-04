惠普進行企業重組 未來3年裁撤7000-9000個職位

惠普公司 (HPQ-US) 週四 (3 日) 宣布一項重大企業重組計劃，將在未來 3 年內裁撤 7000 至 9000 個工作崗位，這是該公司由電腦鉅子轉變為軟體和服務企業的一系列步驟中的一部分。

即將上任的 CEO Enrique Lores 在與少數產業分析師的電話會議中表示：「這是我們必須做出的最艱難的決定之一，但這對惠普的未來絕對必要。」他和財務長 Steve Fieler 在電話會議前幾個小時才制訂出該公司 2020 財年的財務路線圖。

最大膽的舉措是，在全球 55000 名員工中，裁員數最多可達 13% 至 16%，以節省 10 億美元的營運成本。Lores 說，在惠普試圖「重塑業務」過程中，這些省下的資金反過來將投資於軟體和服務。

週四盤後交易，惠普股價下跌 3% 至 17.83 美元。

這家 80 年前成立於加州 Palo Alto 的一家車庫中的知名公司表示，該公司的顛覆和轉型還涵蓋由個人電腦 (PC) 和印表機業務不斷演進擴展到硬體以外的領域，從而為客戶創建「真正的端到端解決方案」，以及「一種讓我們新團隊與客戶更加緊密的全新營運模式」。

在惠普任職長達 30 年、最近還在執掌價值 200 億美元印表機部門的 Lores 指出，「這是惠普的全新篇章。」將於 11 月 1 日上任的他於 8 月被指定接任 Dion Weisler，後者由於「家庭健康問題」將返回家鄉澳大利亞，但仍留在惠普董事會。

Lores 接任之際，該公司的印表機營收在最近完成的第 3 季下降 7% 至 32 億美元，是 3 年來最差的年度業績，Weisler 曾示警告指其為「宏觀經濟疲軟」。惠普股價過去 12 個月下跌 30%，同期標準普爾 500 指數持平。

惠普沒有具體說明哪些部門會受到裁員的影響，Fieler 說，只是「後端基礎架構改變中的過程」並變得更加著重數位化。

他估計，對獲利的影響是 2020 財年的非 GAAP 每股獲利為 2.22 美元至 2.32 美元。FactSet 調查的分析師平均預期為每股 2.24 美元。此外，惠普將股利提高了 10%，並授權追加 50 億美元用於未來回購其流通在外的普通股。

Moor Insights & Strategy 創始人兼首席分析師 Patrick Moorhead 指出，惠普「正在轉向服務，而實現這一目標的唯一途徑就是投資 10 億美元」。他補充說，「它們為華爾街提供了正確的素材，」並且是在銷售硬體和服務領域中，與戴爾科技公司 (DELL-US) 和 VMware Inc. (VMW-US) 競爭的更有效方法。

惠普的重組是自 2015 年底惠普企業由惠普公司分拆以來的最新舉措。去年，惠普宣布將在 2019 財年年底取消 4500 至 5000 個工作崗位。

PC 的市場週期性沒有太大幫助。IDC 總裁 Crawford del Prete 說，隨著 PC 的潮起潮落，惠普的命運也隨之起舞，「因此，它們正在嘗試簡化營運並投資於新的業務模型。」