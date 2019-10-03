美股早盤 - 美歐貿易戰開打、9月ISM非製造業PMI創3年低 道瓊挫逾200點

週四 (3 日) 美歐貿易戰開打，航空股早盤全面淪陷，美國 9 月 ISM 非製造業 PMI 報 52.6 創下三年新低，並遜於華爾街預期的 55.1，道瓊指數應聲下挫逾 200 點。

截至台北時間週四 (3 日) 晚間 10 時 15 分許：

道瓊指數下跌 229.5 點或 0.88%，暫報 25755.5 點

那斯達克下跌 65.35 點或 0.83%，暫報 7720.95 點

標普 500 指數下跌 24.74 點或 0.86%，暫報 2862.87 點

費半指數下跌 11.34 點或 0.74%，暫報 1508.47 點

台積電 ADR 下跌 0.22% 至每股 46.33 美元

十年期美債殖利率下跌 0.080 至殖利率 1.517%

紐約輕原油 (WTI) 上漲 2.74% 至每桶 51.23 美元

布蘭特原油下跌 2.17% 至每桶 56.44 美元

黃金上漲 1.04% 至每盎司 1523.65 美元

美元指數下跌 0.23% 至 98.79 點

道瓊走勢圖。(圖片：invetsing)

焦點個股

美歐關稅戰開打，10 月 18 日起美國將對歐盟輸美飛機徵收 10% 的關稅，航空股週四早盤全面下滑，美國航空 (AAL-US)、達美航空 (DAL-US)、捷藍航空 (JBLU-US) 開盤跌逾 1%。

特斯拉 (TSLA-US) 第三季交車量達 97000 輛，創歷史新紀錄，但仍不及華爾街預期，週四股價開盤下滑逾 6%。

德意志銀行將對 Alphabet (GOOGL-US) 目標價格從每股 1475 美元上調至 1600 美元，主因是對 Google 雲端服務業務信心增強，其股價開盤小漲 0.18% 左右。

億創理財 (E * Trade Financial) (ETFC-US) 加入嘉信理財集團 (SCHW-US) 與 TD Ameritrade (AMTD-US) 的行列，宣布線上股票、ETF 和期權交易免佣金，億創理財開盤漲近 1%。

今日關鍵數據

美國 9/14 當週初請失業金報 21.9 萬人，預期 21.5 萬人，前值 21.3 萬人。

美國 9 月 Markit 服務業 PMI 報 50.9，預測 50.9 ，前值 50.9。

美國 9 月 ISM 非製造業 PMI 報 52.6，預測 55.1，前值 56.4。

美國 8 月耐用品訂單月增率報 -0.1%，預測 -0.5%，前值 0.2%。

ISM 非製造業 PMI 圖片：Calculated Risk

美國 ISM 非製造業商業調查委員會主席 Anthony Nieves 週四表示，公布數據比 8 月份的 56.4% 還低 3.8%，意味非製造業部門持續增長，但增速有所放緩。

華爾街分析

美歐貿易戰開打，美國宣布於本月 18 日起對一系列歐輸美商品課徵關稅 10%-25%，歐製飛機、蘇格蘭威士忌、法國紅酒與乳酪無一倖免，讓外界更加關注下週將登場的美中貿易談判。

近期一連串疲弱的製造業與就業經濟數據，加劇全球經濟面臨的挑戰，投行 Raymond James 首席經濟學家 Scott Brown 表示：「我們真的指望消費者帶領我們度過製造業的低迷期。」

Scott Brown 稱，8 月服務業指數從近三年來最低水平反彈，預示著整個經濟的健康發展，但市場將會非常敏感任何可能的意外下滑。

華爾街關注週五即將公布的非農就業報告，法國興業銀行美國利率策略主管 Subadra Rajappa 表示：「(週五非農) 就業數據將是 FOMC 10 月會議前最重要的關鍵數據，如果數據疲弱，將看到市場開始消化更多的降息。」