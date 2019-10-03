Uber、Lyft股價創新低 科技獨角獸變現能力是關鍵

美國當地時間 2 日，Uber 股價續創下歷史新低，收盤下跌 0.51%，達每股 29 美元，市值約 493 億美元，較最高點下挫約 40%。其競爭對手 Lyft 股價同樣也創掛牌新低，收盤重挫約 3%，達每股 38.39 美元，市值 116 億元，自上市以來市場已縮水逾五成。

資料來源: investing.com,Uber 股價月線走勢

資料來源: investing.com,Lyft 股價月線走勢

兩者均為共享經濟之下的當紅炸子雞，也搭上 2019 年科技「獨角獸」赴美上市的潮流，均於今年前進美股。Uber 於 5 月 10 日以 45 美元的發行價登上紐約證交所，而 Lyft 則早先一步於 3 月 28 日以 72 美元在 Nasdaq 掛牌。

Uber 在上市時還創下不少紀綠，如募資規模 81 億美元，是繼 2014 年阿里巴巴以來美股最大規模 IPO，以及上市估值 824 億美元，是自 2007 年 Facebook 以來市值規模最大 IPO。

但產業競爭激烈，Uber 第二季財報中顯示，雖然營收 31.66 億美元，年增 14%，但淨損達 52.36 億美元，且從創立至今，Uber 的運營虧損總額已超過 100 億美元。

Lyft 情況也不遑多讓，第二季同樣呈現大幅虧損，其淨損達 6.44 億美元，年增 260%，主要因素在於競爭激烈導致成本上升。

科技獨角獸迎寒冬

Uber 與 Lyft 反映出科技類草創企業似乎進入資本寒冬，兩家公司遇到的問題只是今年科技企業在 IPO 苦苦掙扎的兩個例子。近期另一個血淋淋的例子就是中國「特斯拉」蔚來汽車。

由於草創型科技企業變現能力不是不如預期，就是變現能力無持續性，在這講究「速度」的年代，投資人對這類上市公司耐心很快就喪失。

而在過去幾個月，共享空間 Wework 一再延後 IPO，甚至由於潛在投資人不願接受公司估值及公司治理，導致聯合創始人 Adam Neumann 在上週辭去首席執行長一職。

這家備受矚目的科技獨角獸在今年年初的估值曾達到 470 億美元，但是因為公開市場投資人投資意願不高，當這家公司準備以最低 150 億美元的估值進行 IPO 時，Wework 最大股東軟銀對 IPO 開始意興闌珊。

此外，Google 旗下無人駕駛公司 Waymo 的估值也被摩根士丹利從 1750 億美元下調至 1050 億美元，下修幅度接近腰斬，達到 40 %。

Waymo 作為第一家公開路測，及無人駕駛商用「上路」的企業，一直是相關領域中的佼佼者，儘管無人駕駛技術已經實際運用在現實中，但是將該科技「變現」仍遙遙無期。

市場估計，Waymo 每年的支出至少達到 10 億美元，而受迫變現壓力，今年 3 月，市場就傳聞 Waymo 正在尋求引進戰略投資人，目標包括 Volkswagen 等汽車製造商。

