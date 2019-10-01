繼執行長離任後 WeWork宣布撤回IPO計劃

在執行長 Adam Neumann 辭職之後，全球共享辦公室龍頭 WeWork 週一 (30 日) 宣布，該公司將會撤回 IPO 相關資料，待公司業務穩健之後，再重啟上市計劃。

WeWork 聯合 CEO Artie Minson 和 Sebastian Gunningham 在周一的一份聲明中表示：「我們已決定延遲首次公開募股，並專注且穩健維持我們的基礎業務。」

聲明指出：「我們有意將 WeWork 作為一家上市公司來運營，並希望在未來重新回歸證券市場。」

最近幾個月，該公司歷經了市場的猛烈抨擊，最終導致前 CEO Adam Neumann 辭職，除此之外，為了生存，公司也將大幅度削減支初。而有關裁員等報導都是該公司削減支出計劃的一部分。

某些分析師認為，WeWork 仍可能在未來的某個時刻重寫其募股說明書，並重啟 IPO 計畫。

Renaissance Capital 資深 IPO 市場策略師 Matthew Kennedy 表示：「在 Neumann 下台後，是時候擬定新的 IPO 募股說明書了，前提是他們仍須面對一些變化。」

Matthew Kennedy 說道：「他們本可以提交修改後的資料，然而此次將會是完全的重置。我認為該公司將發生巨大變化。除了大規模的裁員，管理階層也將把公司引導至一個新的方向。」

而 WeWork 若按照原定計劃在年底前上市，將籌得至少 30 億美元的資金，同時 WeWork 還可以融得一筆 60 億美元貸款，但在 WeWork 撤回 IPO 計劃之後，相關融資估計也將受到阻礙。

Matthew Kennedy 認為，WeWork 將不得不調整自身業務，但估計股東們仍然希望這家公司成功，他們將會繼續為 WeWork 提供一定程度的資源。

然而，根據投資銀行 Bernstein 分析師 Chris Lane 的最新報告，WeWork 當前每季的現金消耗約為 7 億美元，該公司的資金可能會在近期消耗殆盡。