等5G出來才肯換iPhone？甭等了！5G手機根本只是噱頭

蘋果分析師一直認為，許多顧客會耐著性子撐過這回 iPhone 一年一度的更新週期，因為 2020 年預計就會推出首款 5G iPhone，但倘若這 5G 只是一場泡沫呢？

這不是在說，市場不需要更多寬頻，5G 可以解決自動駕駛技術的大難題，也能推升居家互聯網的市場競爭，但對於手機體驗來說，5G 或許不會有太大改變，換句話說，消費者不需要 5G 手機。

高盛分析師 Rod Hall 週三在報告上形容 5G 是「一種品牌，而不是功能。」

其報告聚焦零件成本如何影響 iPhone 的定價，主張蘋果 (AAPL-US) 在推出首款 5G 手機時也能維持其 iPhone 利潤架構，即使採用了 5G 相關的零件而產生額外成本。

但他在報告中也提到一個觀點，「消費者根本不需要 5G 手機。我們不認為，5G 不會為消費者提供眾多附加功能，以現在智慧手機的下載速度來說，就算下載 4K 串流影視也夠快了，且延遲減少至不到 1 毫秒，這對人類來說無感，就算是對延遲現象最容易生氣的電玩玩家也一樣。」

「我們預期該技術主要是讓通信商受益，因為他們可以降低傳輸位元的成本，並開放固定的無線寬頻作為一種服務選項。縮短延遲速度，到高速機器和自動化車輛得以使用的水準，也可以為通信商打開營收商機。依靠電池的 IoT 傳感器能延長使用壽命，且可自動化照護可獲得具體功能，實踐車對車的通訊。

Hall 還預期下一代 iPhone 將包含「面向世界」的 3D 相機，即採用 AR 和計算攝影技術，且下一代可能有全玻璃款。他認為，比起 5G，這些功能才是更能抓住消費者換機的理由。此外，他認為蘋果只會在高階版 (Pro) 建置 5G 功能，消費者如果等到明年的入門款問世，仍舊不能感受到 5G。