貿易戰削弱買氣 預估美國9月汽車交易量大幅下滑

外電綜合報導，在美中貿易戰的壓制下，美國汽車銷量在經歷了幾個月的停滯之後，透過多家車廠銷售成績，而得到的初期統計數據顯示 9 月份汽車銷售業績將有大幅度下滑。

北美市占率最高的豐田和本田汽車，9 月份銷售成績只能以慘字形容，兩大車廠皆出現了兩位數的跌幅，估計本田下滑近 10%，豐田銷售下滑 5%。

美國 9 月份汽車大廠汽車交付量遜於市場預期 (圖片: ZeroHedge)

通用汽車 (GM) 也未能達到預期的銷售額增幅 7.1%，僅增長了 6.3%，車廠 9 月底的庫存為 759,633 輛。

這幾家汽車大廠的銷售數字，顯示出美國汽車整體交付量恐怕更糟，尤其汽車和輕型卡車的整體交付量可能會比估計的下降 12% 還要差，多數車廠紛紛要在年底前出清庫存。

豐田汽車 9 月份銷售額暴跌 16%，是由於其 Lexus 車款銷量下滑了兩位數的百分比，同期幾乎所有車款的交付量都下跌，包括最暢銷的 RAV4 休旅車。

本田汽車在八月份創下美國最佳銷售月份後，其 Pilot SUV 銷量下滑了 40%，而公司主打車款「雅哥」(Accord) 轎車的銷量更硬生生跌了 20%。

美國 Subaru 汽車銷售量連續 8 年月度增長後，於 9 月下跌 (圖片: ZeroHedge)

日產汽車的銷售下降了 18%，從表現算是「差強人意」，優於市場預期的下降 21%；Subaru 汽車更結束了近 8 年的月度銷售的強勁增長，今年 9 月份的交付​​量首度下降了 9.4%。

汽車業的業績衰退不僅僅發生在美國，在貿易戰的衝擊下，過去 15 個月中國汽車銷量下降了 14 倍，墨西哥在 8 月份的汽車總出口下降了 12.7%。