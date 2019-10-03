〈限美對陸投資〉限制若成真 歐洲經濟恐承受「巨大痛苦」

近來頻傳出美國將實施對華投資限制，對此分析師表示，若川普政府持續推進限制舉措，歐洲經濟將會承受「巨大痛苦」。

先前多家外媒傳出，美國白宮正考慮限制美國對中國實體的投資，包含撤銷中企在美上市資格以及限制政府養老基金對中國市場的投資等。不過，美國財政部否認報導內容，白宮貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 亦表示相關報導為假新聞。

TS Lombard 歐洲政治分析師 Constantine Fraser 表示，若將這些威脅轉化為行動，不斷升級的貿易局勢將導致人民幣進一步下跌，屆時，中國和其他國家進口需求會下滑，衝擊高度仰賴出口的歐洲經濟。

近來多位白宮官員皆表態對中國實施經濟制裁的立場。前白宮貿易官員 Clate Willems 本週便稱，切斷華盛頓與北京的資金流動值得考慮；經濟學人智庫 (EIU) 全球預測主管 Agathe Demarais 也表示希望美國進一步對中國企業和銀行實施制裁。

儘管如此，白宮貿易顧問納瓦羅和參議院領袖 Mitch McConnell 雙雙否認制裁中國的相關報導。美國財政部發言人亦回應，目前川普政府沒有考慮撤消中國企業在美上市的計畫。

長達 15 個月的貿易衝突衝擊全球金融市場，同時削弱了商業前景與消費者信心，其中，歐洲經濟更是深受其害。IHS Markit 週二 (1 日) 公佈的 9 月歐元區 PMI 已連續 8 個月低於景氣分水嶺，同時觸及 7 年最低水平，市場認為歐洲經濟正持續衰退中。

美中高級別官員貿易談判預計在 10 月 10 日於華盛頓舉行。Fraser 表示，在貿易談判之前，限制對華投資的相關討論，僅是為了彰顯美國在議題上的主導姿態，任何退出中國市場的舉動都會傷害美國。

他表示，川普在此階段達成協議的需求比中國更高，因此很有可能發生降級談判。