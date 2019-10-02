罷工衝擊持續 通用汽車預計在墨西哥廠裁員6000人

通用汽車 (GM-US) 工人罷工的影響仍在擴大，通用汽車週二 (1 日) 宣布，將暫停墨西哥一處工廠的生產，預計將裁員 6000 人。

通用汽車表示，此一決定是由於美國汽車工人工會 (United Auto Workers, UAW) 針對通用汽車罷工，導致零件短缺的結果，工會罷工至今已經 16 天。通用汽車發言人表示，目前的重點是要盡快達成協議，讓所有人恢復工作。

通用汽車股價週二開盤報 37.47 美元，之後一路向下，收盤大跌 3.66%。

(圖表取自 Google)

官員表示，通用汽車週二在墨西哥的工廠裁員，也使得在北美的非工會成員的通用員工，已有約 1 萬人被裁。

由於墨西哥這家工廠生產旗下利潤率頗高的雪佛蘭 Silverado 和 GMC Sierra 1500 皮卡車，也使通用汽車北美生產的皮卡車完全中斷，這對通用的獲利能力至關重要。

自從 UAW 未能和通用汽車，在 9 月 14 日最後期限前，就關廠與醫療保險費用上達成協議，工會自 9 月 16 日起發動罷工，人數多達 5 萬人，是 UAW 近 12 年來最大範圍的一次罷工。

康奈爾大學工人研究所勞工教授 Art Wheaton 認為，皮卡車的問題將使通用汽車開始感到痛苦，而且無法彌補這部分收入，因而採取行動。他相信，皮卡車的生產將促使通用汽車同意與 UAW 達成協議。

華爾街分析師估計，通用汽車每天因罷工損失的資金約為 5000 萬至 1 億美元。

摩根大通在週一的報告中估計，因這次工，將使通用汽車第 3 季損失超過 10 億美元。Barclays 分析師 Brian Johnson 上週警告，罷工可能會拖至第 4 季，第 3 季因此減產約 10 萬輛汽車，損失近 7.5 億美元。