針對強生「最終版」脫歐提案 歐盟：有進展 但距達成協議仍遠

英國首相強生 (Boris Johnson) 週三 (2 日) 終於提出他的「最終版」協議，並敦促歐盟讓步。歐盟對此雖然表示歡迎，但官員明確表示，要確保及時達成協議，雙方仍有巨大的差距需要彌合。

歐盟執委會主席容克 (Jean-Claude Juncker) 也與強生進行了電話會議，並發表聲明指出，歐盟歡迎推進會談並取得協議，但仍有許多問題，需要在未來幾天進一步展開。

媒體引述歐盟駐布魯塞爾的外交官和官員的說法，認為依目前對外透露的訊息，英國最新提案仍「存在根本性缺陷」，並稱，如果英國的態度是「不行就拉倒」，那麼最好還是先將提議擱置一邊，開始討論脫歐期限延長的問題。

不過強生在保守黨年會上的閉幕演講中，則繼續堅持他的強硬立場，並表示，不管是否達成協議，英國仍準備於 10 月 31 日離開歐盟，不會要求延期。

對於雙方爭議的核心北愛爾蘭邊界，強生表示，英國在「保障條款」上已做出讓步。「保障條款」是一項保險政策，以確保英國的北愛爾蘭和歐盟成員國愛爾蘭之間不會重新出現硬邊界。

歐盟顯然並不認同。針對強生的新提議，歐盟談判代表 Michel Barnier 表示，英國的提議是一個好的開始，但要達成新的英國脫歐協議，還有大量工作要做。最重要要達成三項目標：無邊界、全愛爾蘭經濟和保護單一市場，歐盟會繼續努力，無協議脫歐永遠不是歐盟的選項。

本週晚些時候，歐盟與英國預定再進行談判。

許多歐盟外交官擔心，英國正走向無協議脫歐或再次延期，因為英國的提議不足以使雙方在 10 月 31 日之前達成協議。強生則認為，進一步拖延是「毫無意義且代價高昂」。

不過，英國議會已經通過了一項法案，規定如果在 10 月中之前無法達成協議，強生必須向歐盟提出延期要求。