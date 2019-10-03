〈楊金龍立院備詢〉鬆口台幣貶輸人民幣、韓元 示警應留意再被列匯率操縱國

台灣央行總裁楊金龍今 (3) 日赴立法院財委會，進行業務報告並備詢，楊金龍認為，台灣受惠美中貿易戰的轉單效應將持續，不過，相關單位都要注意，不要變成匯率操作國，他直言，即便今年以來台幣仍貶值，但「貶值幅度仍輸給人民幣、韓元」。

美國財政部每年 4 月及 10 月公布主要貿易夥伴外匯政策報告，過去台灣曾被列入匯率操縱觀察名單，後來成功移除，市場憂心隨著轉單效應，將使台灣對美國貿易順差增加，並達匯率操縱國的條件。

據 1998 年美國的法律，匯率操縱國必須符合三大條件，包括 (1) 對美貿易順差達 200 億美元以上、(2) 經常帳盈餘大於 GDP3%，以及 (3) 持續性干預外匯，年買匯淨額超過 GDP 2%，才會被列入匯率操縱國。

楊金龍認為，美國總統川普競選連任前，貿易戰會繼續打下去，因此，今年到明年 2 年內，台灣受惠美中貿易戰的轉單效應將繼續發酵，然而，也可能讓台灣對美國貿易順差不斷增加，「所以相關單位都要非常注意，不要變成匯率操作國」。

楊金龍強調，有持續和美國溝通，且溝通狀況良好。

對於匯市，楊金龍說明，資金 8 月匯出、9 月又匯入，均是鉅額集中，對外匯市場確實造成壓力，央行會密切注意，除了阻升也會阻貶，只要符合季節性、不規則、鉅額或是集中進出等因素，台灣央行都會干預。但楊金龍直言，台幣目前的確是貶輸人民幣、韓元，

據國際清算銀行 (BIS) 最新統計，象徵出口競爭力的新台幣實質有效匯率指數，8 月僅 104.16，韓元為 105.05，差距是 2013 年 7 月以來最低，顯示台灣出口商越來越不具匯率優勢。

對此，楊金龍說，廠商匯損都是個案，一般產業和保險業上半年都有匯兌利益，央行必須全盤考量。