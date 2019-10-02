六季以來首見升值 新台幣意外成為美中貿易戰贏家。

新台幣成為美中貿易戰的意外贏家，隨著外資回流及企業轉向投資台灣以避開美中貿易戰，新台幣出現近六季以來首次季度升值，第三季新台幣兌美元上漲 0.1%，在亞洲貨幣中的表現僅次於泰銖。

台股九月上漲 1.99%，外資轉為買超，同月外資淨匯入 25 億美元，在彭博追蹤的亞洲市場 (不含中國) 中居冠，同時推升新台幣兌美元九月升值 0.89%，周三來到 31.07。

德國商業銀行經濟學家周浩表示，原本台灣被預期是美中貿易戰中受災最嚴重的經濟體之一，但卻出乎意料地經濟表現優於同在亞洲區的中國和韓國。

新台幣出現近六個季度以來的首次升值，周浩指出，在持久的貿易爭端中，台灣經濟受惠於企業自中國撤出的轉單效應及台商回流，同時投資人還轉向台股作為資金避風港。

台灣央行去年第四季以來連續 3 次調降今年經濟成長率後，九月首度上修，由 2.06 調升至 2.4%，並有愈來愈多的樂觀預測顯示，台灣要比大部份的鄰國更能承受貿易戰的考驗。

巴克萊銀行策略師 Kritika Kashyap 上月的報告中指出，台灣擁有龐大的淨國外資產部位，在全球不確定局勢加劇下，新台幣顯得具有較佳彈性。

不過，全球貿易前景仍是新台幣匯率最大的變數，Kashyap 預期人民幣及全球貿易將進一步走弱，年底新台幣兌美元將跌到 31.2，明年第 2 季更跌到 31.6 元。

根據彭博對經濟學家調查的預測中位數顯示，新台幣年底將跌到 31.5 元，調查中，經濟學家們的預估區間位於 30.9 至 32 元。

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