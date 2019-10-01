紐約匯市—政治動盪 美元衝至2年半新高；歐元掙扎 澳幣跌至關鍵價位

週一 (30 日) 美元指數上揚 0.3% 至 99.403，創下 2017 年 5 月以來的新高。白宮否認上周傳出川普政府將考慮限至美國投資中國的消息，不過美歐關稅爭端未解，川普的彈劾調查仍持續進行，且傳出美國國務卿蓬佩奧也在通話行列之中。政治面的持續動盪，令美元續獲追捧。

Danske Bank 外匯分析師認為，儘管昨日美國公布之經濟數據憂喜參半，美國經濟仍相對其他國家穩健，比起轉入衰退，預估美國將維持在這樣的經濟水準一段時間，對美元帶來支撐。後續 Fed 是否在度降息，改變美元的走強趨勢，市場聚焦本周即將公布之 ISM 製造業指數，與非農就業報告。

USD INDEX 日線 (來源: Trading Economics)

歐元對美元下跌 0.36% 至 1.0898 ，盤中一度跌至 1.0884，徘徊於兩年的低點水準，德國不如預期的經濟數據，為歐元帶來了壓力。德國公布 8 月零售銷售增 0.5%，低於預期之 0.9%，此外，歐元區消費者物價指數年增率僅 1.2%，亦低於預估之 1.3%。

Danske Bank 外匯分析師認為，貿易戰、地緣政治與全球製造業景氣疲弱，都造成近期歐元的下行壓力。分析師推估，歐洲央行 (ECB) 9 月的貨幣政策前瞻寬鬆明確，也將為其他央行帶來壓力，若 Fed 進一步降息，預估短線上歐元對美元仍可能反彈回到 1.1 的水準。

EUR/USD 15 分鐘線 (來源: Trading Economics)

紐幣為跌幅最高貨幣之一，對美元下挫 0.61%，創下四年新低，因紐西蘭經濟研究所 (NZIER) 公布 9 月商業信心指數為 -53.5，創下 2009 年 4 月新低。

澳幣對美元也下跌 0.22% 至 0.6749。荷蘭合作銀行分析師認為，近日澳幣對美元已跌至 0.67 左右的關鍵價位水準，並在此盤整，後續是否持續下挫，需觀察 10 月中美再度會晤的相關消息，對原物料貨幣的壓力是否減輕，同時，澳洲央行的貨幣走勢也是關鍵。市場預估澳洲再度降息的機率為 75%。

AUD/USD 4 小時線 (來源: Trading Economics)

截至週二 (1 日) 台灣時間 6：00 價格：

美元指數來到 99.403。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0898 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2294 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6749 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3240 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.05 日圓。