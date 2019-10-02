紐約匯市—美製造業十年新低 強美元遭擊 避險貨幣抬頭；英鎊回落 澳幣重挫

週二 (1 日) 美元指數早盤突破 99.65 的兩年半新高後，盤中急轉直下，一度跌逾 60 點，因美國公布製造業與營建支出的數據低於預期，市場對經濟擔憂提高，也增加聯準會再度的降息預期。避險貨幣日圓自兩周低點反彈，瑞郎亦相對美元走揚。

美國公布 9 月 ISM 製造業指數降至 47.8，創下十多年新低，顯示中美貿易緊張局勢導致商業情勢惡化。

多倫多資本經濟首席經濟學家 Paul Ashworth 認為：「我們猜測數據的疲弱，部分是來自 9 月中，通用汽車全面性的罷工。有鑑於經濟數據不佳，聯準會仍將在 12 月再度降息一碼」。

華盛頓 Tempus Inc 資深外匯交易員 Juan Perez 則仍看好美元：「儘管聯準會降息的預期再度提高，但由於多米諾骨牌效應 (domino effect)，世界各國央行都在降息，美元並沒有因此完全失利。相對世界主要國家經濟仍苦苦掙扎，美國仍以 2% 的速度增長，因此美元似乎相對是更加安全的資產 」。

USD INDEX 15 分鐘線 (來源: Trading Economics)

英鎊早盤試圖力爭上揚，因市場傳出歐盟對對英國脫歐做出重大讓步，為愛爾蘭擔保協議設定時間限制。不過午盤歐盟官員否認了相關消息，英鎊由漲轉跌，再度收黑。

FXSTREET 分析師認為，英鎊現處於下行通道區間，英國脫歐的不確定性，持續限制英鎊上行空間，短期內看跌的機率仍相對較高。

GBP/USD 日線 (來源: Trading Economics)

澳幣對美元續跌 0.73% 至 0.6699，一舉跌破 0.67 左右的關鍵價位水準，創下 2009 年以來最低價位。因澳洲央行再度降息一碼至 0.75%，加上市場對經濟前景的擔憂，加重了澳幣的跌勢。

富國銀行分析師認為，近日澳幣遭大幅拋售，下行壓力大。我們認為澳洲央行的聲明偏向溫和鴿派，暗示進一步降息的可能。利率市場顯示，未來 12 個月降息幅度約為 7 點。我們預估，今年年底前利率政策可能保持不變，2020 年將進一步寬鬆。未來幾個月澳幣可走向能仍將保守以待」。