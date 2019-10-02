ADP公布9月小非農 就業增長持續放緩 至3個月低點

美國自動資料處理公司 (ADP) 今 (2) 日公布美國 9 月「小非農」就業數據，僅管私營部門創造就業機會超過此前預期，由於招聘速度正在減緩，勞動力市場正逐漸收緊。美國 9 月份 ADP 數據顯示就業人數增加 13.5 萬人次，漲幅為近三個月來最慢，低於市場預期。

圖：MarketWatch

根據道瓊 (Dow Jones) 此前調查，經濟學家預期數字為 12.5 萬。

數據顯示，以企業規模來看，員工數少於 50 人的小型企業增幅僅 3 萬人，為之中最慢。而員工數大於 500 人的大型企業則創造 6.7 萬的工作職位，中型企業則增加 3.9 萬工作職位。

以部門來看，教育與衛生部門呈最快速成長，該部門增加 4.2 萬工作職位，貿易與運輸部門則位居第二，達到 2.8 萬。

穆迪 (Moody’s) 首席經濟學家 Mark Zandi 表示，9 月招聘增幅明顯弱於預期，顯示企業在人員招聘上變得更加謹慎，此現象在規模較小的企業更加顯著，並稱若企業持續削減成本，將進一步驅動失業率上升。

他指出目前經濟正處脆弱處境，接下來幾週甚至幾個月發生的事，將決定 2020 年美國經濟是否走低。

美國供應製造協會 (ISM) 此前公布 9 月 PMI 數據，不僅連續兩個月低於 50 榮枯線，更創下近 10 年來最低水準。

Zandi 認為，未來幾個月內製造業表現可能更加惡化，尤其越來越多產業需求正在放緩，目前還看不到任何穩定跡象。

此外，市場經濟學家預計，美中貿易戰已拖累全球經濟表現，招聘速度將會持續放緩。其中製造商和出口商所受打擊將最為嚴重。