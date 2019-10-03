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一文統整：微軟新品發布全亮點 Surface折疊雙螢幕新機最吸睛

微軟新品發布全亮點 Surface折疊雙螢幕新機最吸睛　(圖：AFP)
微軟新品發布全亮點 Surface折疊雙螢幕新機最吸睛　(圖：AFP)

微軟 (MSFT-US) 稍早舉行新品發布會，除了 Surface Pro 和 Surface Laptop 兩大系列機種外，新款雙螢幕筆電 Surface Neo、雙螢幕摺疊手機 Surface Duo，以及微軟真無線耳機 Surface Earbuds 也宣布正式亮相。

微軟執行長 Satya Nadella 表示，Surface 系列產品意在將人們放置於設備體驗的中心，致力於將創新和生產力推升至新高度。

Surface Pro X

Surface Pro X 重量與體積皆較輕薄，具備 13 英吋螢幕，是以 ARM 為架構的 Windows 平板，與前一代 Surface Pro 一樣，鍵盤具備可拆式功能。

Surface Pro X 搭載了以高通驍龍晶片為基礎，加上 AI 加速器而成的「SQ1 處理器」，為新一代產品增加許多有趣功能，例如用戶能在視訊通話中模擬眼神交流。此外還添加了 Slim Surface Pen 觸控筆，鍵盤上方具有專門放置觸控筆的位置，並具自動充電功能。

該產品今日開放預訂，定價 999 美元起，預計 11 月 5 日正式上市。

圖：微軟
圖：微軟

Surface Laptop 3

Surface Laptop 3 搭載英特爾最新的 10 代處理器，並有 13 英吋、15 英吋兩型號可供選擇，具有更大的觸控面板且支援快速充電。微軟首席產品官 Panos Panay 稱，該項產品的功能比蘋果 (AAPL-US) 的 Macbook Air 強大三倍。

此外，Panay 表示，Surface Laptop 3 採用 AMD 的最新圖像晶片 AMD Ryzen Surface Edition，為有史以來最強大的行動處理器，並與 AMD 合作共同開發晶片與硬體。

目前兩種尺寸皆開放預訂，13 英吋定價 999 美元起跳，15 英吋則是 1199 美元起跳，預計在 10 月 22 日正式推出。

Surface Laptop 7

Surface Laptop 7 搭載高通處理器，配備新的 USB-C 端口以及新版支架，能夠實現更快的數據傳輸，同時支援其他終端設備，且能夠透過觸控筆 Surface Pen 進行文件與圖片編輯。

目前宣布定價為 749 美元

Surface Neo

Surface Neo 由兩個 9 吋螢幕組成，並針對雙螢幕與二合一設備的操作體驗重新設計使用者介面，為採用 Windows 10X 系統的可摺疊式產品，其他詳細內容要必須等到今年底正式發表。

Surface Duo

Surface Dro 採用雙螢幕與折疊設計，並由兩個 5.6 吋螢幕所組成，打開後可作為平板使用，在介面試圖呈現如 Windows 10X 的視覺，傳出處理器採用的是高通驍龍 855 。

具體上市時間預計為 2020 年底。

圖：AFP
圖：AFP

Surface Earbuds

繼去年推出首款真無線耳機 Surface Headphones，新款 Surface Earbuds 外側表面具有觸控功能，使用者能透過滑動、觸碰等動作來調整音樂播放，並與 Cortana 進行語音互動。微軟表示，新款耳機具有 24 小時的電池續航力，

生產力方面則與 Microsoft Office 作結合，共支援 60 多種語言，可以輕鬆操作翻譯、簡報以及聽寫等功能。 

Surface Earbuds 定價 249 美元，預計今年底左右上市。

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