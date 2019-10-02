Mac Pro關稅未豁免誰得利？彭博：台灣、墨西哥、越南最受惠

《彭博社》報導，蘋果 (AAPL-US) 向美國貿易代表處 (USTR) 申請關鍵零件關稅豁免，部分批准而部分遭否決，看似蘋果與美國政府雙方皆有所得，然而，因 Mac Pro 仍有 5 項零組件並未獲得關稅豁免，這意味著 Mac Pro 零組件可能將從其他替代供應商採購，以避開關稅課徵，越南、台灣以及墨西哥等地廠商可能因此受惠。

蘋果上週宣布將在德州組裝新版 Mac Pro，同時提出 15 項關鍵組件的關稅豁免申請，不過有 5 項零組件並未通過 USTR 的關稅豁免申請，這 5 項零組件包括：

Mac Pro I/O 主電路板、 電源線、 數據傳輸線、 處理器散熱片、 選配底輪。

USTR 表示，蘋果無法證明對這些產品課徵關稅，將對該企業或美國國家利益帶來嚴重損害。

USTR 指出，同意豁免關稅與否，取決於以下 3 個考量：

該產品是否僅能在中國獲得？ 是否具有戰略重要性或與中國工業計劃相關？ 課徵關稅是否將該公司或美國利益造成嚴重經濟損害？

根據 USTR 豁免申請結果，Mac Pro 的外殼零件受到關稅豁免批准，然而該產品的底輪配件仍在課徵關稅範圍內，而在其他遭否決的組件中，沒有一項是高度依賴中國供應，這意味著蘋果可以向其他供應商採購，以避免關稅課徵。

蘋果被列在關稅清單上之零組件，大都屬於可替代性高的一般零件，這意味著蘋果將可能從中國以外的其他地區供應商採購，而這些替代供應商大多也正在加開中國以外之產線，但並未擴大在美營運。

以電源大廠台達電 (2308-TW) 為例，台達電是蘋果的既有供應鏈之一，目前台達電已從中國、台灣與泰國等地工廠向蘋果提供零件，台達電日前更宣布將在台灣擴大投資 18 億美元，以擴大產能及 R&D 研發。

而蘋果產品之數據傳輸線，也可以向台灣正崴精密 (2392-TW) 採購，正崴在台北、越南、印度、緬甸、美國等地則是都設有工廠。

另外，在美中貿易局勢日趨緊張下，蘋果筆電和 AirPods 的代工廠英業達 (2356-TW) 也已選擇將產能自中國轉移回到台灣。

而墨西哥估計也已受惠到蘋果的替代性採購，據蘋果今年發布的《2018 年供應商報告》顯示，蘋果共有 7 個供應商位在墨西哥，但是在兩年前只有 3 個，顯示蘋果已擴大採購墨西哥供應商之產品。

據《日經新聞》此前報導，蘋果的中國供應商歌爾聲學 (GoerTek) 也在考慮將 Airpods 產線移至越南，此舉將會跳過美國關稅。

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