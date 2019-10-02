美喆新業務型態及新產品推升 前9月營收成長2成

石塑地板製造廠美喆 (8466-TW) 今 (2) 日公布 9 月營收達 2.83 億元，月增 12.59%，年增 15.68%；前 9 月營收 26.14 億元，也呈現 21.4% 的年增率，第 3 季營收 8.3 億元，季減 11.61%，年增 14.1%。

美喆主要受惠產品外銷 OEM 業務轉型、及持續推出新款 LVT、SPC 等石塑地磚產品挹注下，推升營收表現。

美喆第 3 季底推出地壁兩用磚產品，創造產品銷售面積自地板延伸至牆面空間，除率先在台灣上市，計畫第 4 季陸續擴大至其他外銷市場，可望帶動石塑地板產品銷售表現，並強化集團營運。

美喆主管表示，目前集團持續採外銷 OEM 業務轉型、及持續推出新款 LVT、SPC 等石塑地磚產品，優化產品組合以挹注營運良好動能，今年以來外銷 ODM 業務整體出貨表現，較去年維持成長力道，並積極衝刺美喆、普隆兩大自有品牌於中國及部分台灣市場的市占率。

美喆 9 月營收 2.83 億元，來自自有品牌遞延訂單已逐步恢復出貨認列，近 2 年持續擴增中國自有品牌營運據點與擴大異業結盟，也對營運產生幫助。

美喆指出，公司全力投入新款石塑地板產品於材質、面料研發設計升級實力，不僅今年推出新款 LVT 六邊形及多邊形系列與 SPC 產品，持續挹注集團營運動能，在優異產品收縮精密度、面料花色豐富、及生產良率與產品品質皆保持競爭優勢，隨著 SPC 新擴增產線步入量產階段，SPC 產品接單策略仍以聚焦中國、台灣與歐洲地區為主。

美喆近期已啟用東莞廠智能化倉儲中心，在中國市場近年保持雙位數銷售成長力道，以提升倉儲物流效率並結合自動化產線生產，創造自有品牌業務有利發展利基。

外銷 ODM 業務除歐洲地區銷售隨著客戶備貨力道穩健，以及日本地區隨著東京奧運效應帶動客戶訂單需求逐步提升，新訂單需求有機會中和美國地區受關稅影響客戶下單趨緩之效益，並對未來整體營運帶來正面挹注。