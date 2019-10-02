〈亞太電股臨會〉呂芳銘：私募增資案大股東成員不會變動 訂價後將以策略夥伴為主

亞太電 (3682-TW) 今 (2) 日股東臨時會通過減資 34.46%、私募增資 150 億元，股東關注大股東的持股變化，董事長呂芳銘表示，經過這回私募案後，大股東將不會變動，預計 11 月初舉行董事會討論訂價，再與策略夥伴洽談。

亞太電前三大股東為鴻海 (2317-TW)、台鐵及台灣大 (3045-TW)，分別持股比為 19.6%、9.29% 及 3.45%，市場關注大股東是否加碼參與，及經營權恐有變數，對此呂芳銘回應，私募案將為期 1 年，並分 1-3 次完成，且大股東成員不會變，未來也將努力經營，並持續關注市場變化。

總經理黃南仁指出，目前經營團隊還沒有接觸對象，要交由董事會訂價，訂價結束後才會開始尋找法人進駐，也盼有策略投資人加入，讓經營團隊茁壯，財務長洪龍珠則表示，11 月初將舉行董事會，訂價出來後會找對象洽談，由於金額龐大，暫時先以策略夥伴為主要洽談對象。

5G 方面，據 NCC 規劃，5G 頻譜得標的共頻原則中，3.5GHz 頻段共用上限為 100MHz、2.8GHz 頻段共用上限為 800 MHz，另外得履行建設義務，3.5GHz 頻段至少建 1000 站基地台，5 年內基地台涵蓋全國人口達 50%；28GHz 頻段至少建 375 站基地台、至多建 3000 站。

黃南仁指出，若要完整覆蓋 5G 網路，基地台的建置勢必比 4G 多，5G 電力、投資成本不容小覷，因此未來仍朝三共方向發展，另外也盼三共的遊戲規則可以更明朗化，並尋求與其他電信業者合作。