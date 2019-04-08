歐洲拉貨力道增 美吉吉-KY 3月營收創今年新高

在歐洲客戶恢復拉貨力道下，美吉吉 - KY(8466) 歐洲地區 3 月銷售表現較去年大幅成長，帶動 3 月營收達 3.07 億元，登今年單月營收新高記錄，年增 32.48%；累計第一季合併營收達 8.44 億元，亦較去年同期成長 14.68%。美吉吉 - KY 指出，除了歐洲客戶恢復拉貨動能外，由於集團已逐步創造外銷 ODM 業務轉型與旗下美吉吉、普隆兩大自有品牌發展利基，包括去年底推出 SPC(Stone Plastic Composite) 明星產品，已獲歐洲地區主要客戶代工訂單並陸續追加訂單，以及今年推出多款新系列產品亦持續透過重要展會推廣、強化集團全球接單業務能力，隨著 SPC 產品新產能投入量產並逐步創造營收貢獻，以期創造新一波營運成長動能。



此外，美吉吉 - KY 也提到，於今年 3 月底的中國國際地面材料及鋪裝技術展覽會 (2019 DOMOTEX)，首創獨特六邊形及各式幾何圖案新款系列，加上精準切割，產品拼貼密合度水準高於一般產品，不僅可運用於地板裝飾材料，產品規格設計更能用於貼上牆面裝飾，大幅開拓石塑地板產品空間應用之延伸，陸續洽談訂單機會。



展望 2019 年第二季，美吉吉 - KY 維持審慎樂觀看法。美吉吉 - KY 仍看好歐洲地區主要客戶保持良好備貨力道，隨著新款產品的推出有助於提升出貨表現，以及其他外銷市場布局則持續推動 ODM 業務策略轉型，穩步擴大 ODM 客戶基礎並提升單一客戶代工訂單金額等目標，以有效發揮自動化生產效益，除此之外，持續拓展旗下美吉吉、普隆兩大自有品牌市場占有率，透過擴大經銷通路合作、異業結盟等效益持續發酵，挹注自有品牌業仍持續保持高雙位數成長動能，帶動集團未來營運更上層樓。