宏捷科9月營收2.37億元 續創今年單月新高 Q3季增47%

鉅亨網記者劉韋廷 台北 2019年10月2號18點4分

砷化鎵廠宏捷科 (8086-TW) 今 (2) 日公布 9 月合併營收，達 2.37 億元，月增 2.29%、年增 94.15%，續創今年單月新高，也創 40 個月以來新高，第 3 季營收達 6.65 億元，季增 47.8%、年增 54%，同樣創下近 13 季新高，累計今年前 9 月合併營收 14. 26 億元，年減 4.46%。

宏捷科近年積極開發自有射頻元件、VSCEL 技術，法人表示，中國去美化效應發酵，加上 5G、WiFi 6 技術發展，宏捷科手機功率放大器 (PA) 接單狀況將持續升溫，垂直共振腔面射型雷射 VSCEL 元件也因手機將朝多鏡頭搭載 TOF 趨勢發展，推升需求成長。

此外，因應明年 5G、VSCEL 應用需求，宏捷科積極進行產線去瓶頸，並規劃新建二廠，預計明年第 1 季完工，第 2 季產能將陸續開出，產能可望擴增至 1.5 萬片。

展望第 4 季，法人表示，預期在亞洲客戶需求帶動下，加上有新客戶加入，手機功率放大器 PA 出貨量可望持續成長，加上 VCSEL 動能持續、新廠房也即將完工，有助整體訂單動能加溫，產能利用率將持續提升，推升營運表現。