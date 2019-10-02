買3+1實支醫療險 這樣買才對!

撰文：賴雅淳

實支醫療險有重大變革！自今（2019）年 11 月 8 日起，每位保戶最多限買 8 張實支醫療險，包括 3 張實支住院醫療險＋1 張自負額實支住院醫療險，以及 3 張實支傷害醫療險＋1 張自負額實支傷害醫療險。不過，如果你是在 11 月 8 日前就已經投保 3 張以上實支醫療險，那麼隔年仍可以續保。

至於民眾額外投保的團體保險、學生保險、旅平險等內含的實支醫療險，都不必算在這 8 張限額內，也就是說民眾如果真的一口氣買滿 8 張，再加上其他實支醫療險，一個人就會有 10 幾張實支醫療險（見表 1）。但真的有必要買這麼多嗎？難道把這 8 張實支醫療險統統買好、買滿才叫買夠？答案是未必。

購買實支醫療險前

你該懂的 7 個正確觀念

以下就拿林太太和周太太所買的實支住院醫療險做比較，你就可以發現，如果沒有搞懂下列 7 個基本觀念，買再多，保障也不一定足夠。

正確觀念① 理賠額度比張數更重要

從表 2 可以看到，林太太雖然只買了 1 張實支醫療險，但住院雜費最高可理賠 50 萬元、住院∕門診手術（含雜費）最高可理賠 30 萬元，保障明顯比買 3 張實支醫療險的周太太還要高。

「如果只買 1 張就能一次買齊所需的保障，那麼買 1 張就好，重點不是張數，而是保障額度與保障範圍。」全球人壽商品部暨國際保險業務分公司副總鄭中安一語道破，買保險的最大關鍵就是「買對、買夠、買到好保單」，不是買越多越好。

正確觀念② 買保險 不是為了賺錢

也許有人會說，買 1 張只能申請 1 筆理賠，買 3 張可以申請 3 筆理賠，總金額比較多，不過，這論點也不一定對。

以住院 5 天，雜費總共花 3 萬元的情況來看，周太太所買的 3 張實支醫療險雜費總理賠金額為 8.5 萬元（3 萬元＋2.5 萬元＋3 萬元），林太太所買的 1 張實支醫療險雜費只理賠 3 萬元。周太太確實能獲得較高的理賠金，甚至還倒賺 5.5 萬元（理賠 8.5 萬元，實際花費僅 3 萬元）。

但如果是罹患癌症等較嚴重的疾病，需要使用標靶藥物，或想使用能讓傷口小、復原快、降低感染的達文西手術等新式療法，在住院雜費與手術費加起來超過 30 萬元的情況下，這時只買 1 張實支醫療險的林太太因為理賠額度較高，就可以毫不考慮的選擇品質較好的自費藥材。而保障額度較低的周太太可能會因理賠金額不足，而考慮是否要選擇這樣昂貴的治療方式。

正確觀念③ 買 3 張實支險要付 6 筆保費

由於實支醫療險是附約不能單獨投保，必須先買 1 張最低保額的終身壽險（或其他險種）當主約才能購買，所以周太太買 3 家的實支醫療險附約，意味著她要先買 3 張主約，等於要繳 6 筆保費，負擔相對較高。

正確觀念④ 不是花多少賠多少 而是限額理賠

很多保戶都誤以為實支實付醫療險是花多少，保險公司就會賠多少，實際上，理賠金額是依保單條款中「各項」保障範圍限額理賠。例如周太太住院 5 天，住院期間選了一間 8 千元的單人病房，雜費花了 20 萬元。

而她所買的 3 張實支醫療險病房費一天最高只賠 1,300 元，所以住院 5 天病房費總理賠金額為 6,500 元，而不是賠 4 萬元；3 張實支醫療險的雜費最高理賠額度為 22.5 萬元，但周太太雜費只花了 20 萬元，也僅會理賠 20 萬元。

至於手術費用則是依「手術最高理賠限額」，乘上該項手術的倍數比例表，而不是直接理賠。另外，保戶若以非健保身分就醫，或是到非健保特約醫療院所進行治療，事後申請實支住院醫療險理賠時，保險公司可打折理賠（約 60%～75%）或拒絕理賠。

來源：《Money 錢》 2019 年 10 月

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