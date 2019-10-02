中美貿易戰歹戲拖棚 這些個股最受惠

撰文: 龔招健

因應中美貿易大戰，過去以中國為主要生產基地的台商製造業，

加速回流（回台）或轉進東協等國家，

美光等重量級外商也擴大在台投資，為週邊產業帶來新商機，

避開中國輸美高關稅與國安疑慮的轉單效應也逐漸發酵，

諸多台廠直接或間接受惠。

由於美國對中國擴大實施「敏感高科技產品出口管制」，

華為等中國科技大廠加速「去美國化」，

積極尋求美國以外的第二供應商，

部分台廠接獲轉單，業績超乎預期。

中美貿易與科技大戰正改變全球產業供應鏈，

台商有輸家，也有贏家，

你是否已跟上贏家的腳步？

中美貿易戰在 2018 下半年開打，中國出口到美國的產品稅率大幅提高，包括傳產及科技業台商都紛紛降低在中國的生產比重，回台投資設廠，根據經濟部統計，截至今（2019）年 9 月中旬，已有 134 家申請回台投資的台商通過審查，承諾的投資金額累計超過新台幣（以下同）6,000 億元，將創造超過 5 萬個就業機會。

1987 年中國實施改革開放，以低廉的土地、勞工成本及稅務優惠吸引外來投資，大量台商及各國外商前仆後繼「錢進」中國投資設廠，讓中國成為「世界工廠」。

不過，近年中國的土地、勞工成本大增，投資吸引力銳減，而中美貿易戰開打之後，許多原本還在猶豫的台商終於下定決心，紛紛回台投資。

這波回台投資的台廠包括：

廣達（2382）、智邦（2345）、

台達電（2308）、上銀（2049）、

美律（2439）、兆利（3548）、

永豐餘（1907）、櫻花（9911）、

慶豐富（9935）、力山（1515）、

橋椿（2062）

有不少是產業龍頭或具備競爭優勢，或是可透過自動化降低成本。至於產品附加價值較低或勞力密集的產業，則轉往越南、柬埔寨、印尼、馬來西亞、泰國等東協國家。

台商西進金額銳減

加速回台投資

另一方面，根據經濟部投審會統計，今年 1～7 月台灣對中國投資核准件數較去年同期減少 12.6%，金額也減少 55.45%，顯示台商赴中國投資意願已受貿易戰影響。

觀察台灣對中國投資前 5 大業別，以電子零組件製造業投資金額較去年同期衰退最多，年減 85.62%。例如，鴻海集團去年上半年西進投資逾新台幣 53 億元，而今年上半年則急降為零。

除了台商之外，外商近年來也擴大投資台灣，尤其中美貿易戰開打之後，加碼動作更加積極。

根據經濟部投審會統計，2018 年僑外投資金額達 3,657 億元，創歷年新高，較 2017 年成長 52%，主因是中美貿易戰加速國際產業供應鏈的產地調整，加上政府提倡「5+2 產業創新計劃」助攻。

台灣擁有高素質的科技研發與創新人才，工程師的平均薪資水準低於日本、韓國、新加坡、香港及中國沿海城市，加上各國對台灣自由民主開放與資安環境的信任，包括 Microsoft（微軟）、Google（谷歌）、IBM、Cisco（思科）、Micron（美光）等國際軟硬體大廠紛紛宣布加碼投資台灣，其中以記憶體大廠美光今年宣布的 600 多億元投資案，更是位居外商之冠。

從外商投資台灣的產業別來看，近幾年成長較多的是「專業、科學及技術服務業」以及「資訊及通訊傳播業」，很明顯地從過往偏重硬體製造，升級轉型到軟體研發、雲端科技等。

台灣人力素質及創新力

吸引大批外商前來設廠

根據「世界經濟論壇」（WEF）所公布的「2018 年全球競爭力報告」，台灣的「創新能力」排名亞洲第 1，更與德國、美國、瑞士並列為全球 4 大「超級創新國」，這是台灣吸引國際大廠前來投資設廠的重要因素。

台經院景氣預測中心主任孫明德認為，短期而言，中美貿易戰會傷害台灣出口表現，但台商為避開貿易戰而加速回台投資，擴大在台灣的生產比重，會對台灣未來 5 到 20 年的經濟成長產生貢獻，如果政府在電力供應等相關配套做得好，甚至還能造就 1980 年代「台灣錢淹腳目」的榮景。



來源：《Money 錢》 2019 年 10 月

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