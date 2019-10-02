收息族做好這5件事 跌再深都不怕

撰文：張國蓮 攝影：張家禎

中美貿易戰開打已經 1 年多，消息與市場情緒好壞快速轉換，行情激烈起伏變化，讓鍾哥想要長期投資卻又常被市場單日大跌或連續幾天的下跌嚇出一身汗，心情一再洗三溫暖。尤其，看到這陣子的訊息，包括貿易戰已經引發成為一波貨幣戰、美國經濟成長疑慮導致美股大修正的時機已越來越近、債市泡沫化，以及股神巴菲特拉高現金部位等，鐘哥一直在想自己要怎麼做，才能克服市場震盪的干擾，安心地長期投資。

具備 2 個認知

市場大跌也處變不驚

鐘哥的情況，財經作家蕭世斌、摩根投信市場策略師林雅慧一點都不意外，因為這段時間經常被投資人問類似的問題，即使是強調長期投資並希望每月有固定現金流的領息一族，也一樣無法克服市場波動干擾。

不只是蕭世斌、林雅慧，柏瑞特別股息收益基金經理馬治雲、台新北美收益基金經理人李文孝以及元大台灣高股息 ETF 連結基金研究團隊均表示，金融風暴會不會再次來襲是未知，但可預期未來 3～5 年內金融市場的波動將越來越大。

不過就如颱風季節只要做好防颱準備，就不需要一直擔心颱風會不會來，投資人只要做好個人財務規劃與資產配置，就毋須煩惱大修正或金融風暴會不會來。

甚至投資人還可像已準備好的蕭世斌一樣，開心地等待金融風暴再一次來襲，蕭世斌說這可能是繼 2008 年金融海嘯後，財富再一次倍增的大好機會。現在就來看專家們口中的防颱準備與作法：2 個強化心理素質的認知，以及 3 個作法以防範市場波動。

認知 1 逆勢而為

經歷過科技泡沫、金融海嘯的林雅慧表示，這兩次大跌給她的深刻體悟是，雖然大部分時候需順勢而為，例如 2000 年科技泡沫前台灣與全球都是科技盛宴，2004 年後聚焦金磚四國、原物料大波段行情；然而遇到市場尖頭反轉或底部時，卻必須有勇氣反市場操作，所以投資人做好心態調適與準備，一旦認知所處位置是大修正，例如跌幅 2 成，就要拿出勇氣逆勢而為。

認知 2 不會很快回到平均成本以上

能在市場大跌後從底部逆勢進場或加碼，還必須有平均至少 3 年長期抗戰的認知，因為「投資成本不會很快回到平均成本以上」，這是從金融海嘯全球主要市場大跌 5 成後所得到的啟示，以淺碟市場台灣為例，從谷底尖形反彈回到起跌點約需 2.5 年，又例如成熟市場日本，U 型谷底整理約 3 年，回到起跌點約 7 年。

3 個作法防範市場波動

掌握財富倍增機會

若鐘哥能具備這 2 個正確認知，即使市場大修正也能輕鬆面對，並進行 3 項防颱作法。

作法 1 至少保留 3 年生活費

可把接下來 3 年生活所需費用放在台幣定存。在蕭世斌眼中，定存就像是水缸，需定期檢視，並且若有能力就把水缸補滿，即手中哪一類資產漲，就賣出特定比例補足生活費用，而若股債雙漲，就優先賣股；若雙跌，就先不賣，持續用水缸的水。

在 2001 年美國 911 事件引發台股重挫時吃過虧的蕭世斌提醒，遇到市場重挫時想低接，絕對不可以拿水缸的水來買，因為把生活費都押進去的結果，若市場繼續跌，心裡會害怕、慌張，此時投資人會面臨人性最大考驗，通常挺過去的機率很低。

來源：《Money 錢》 2019 年 10 月

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